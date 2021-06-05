Vitrindekiler...

05 Haziran 2021 Cumartesi, 00:05

Belirsiz Bir Ânın Kıyısında / Murat Gülsoy / Can Yay. / 264 s.

Murat Gülsoy, kitabında gerçekle gerçeküstünün sınırlarında dolaşan yedi öyküyle insan ruhundaki karanlık sırları ve tekinsizlik hissini yer yer muzip yer yer ürkütücü bir atmosferin içinde anlatıyor. Tek katlı, bahçeli evlerin olduğu otoban kenarındaki gizemli mahalleden oyuncu belleğin dehlizlerine, kuyuya fısıldanan sırlardan mezarından kalkıp gelen ölülere, insan gibi makinelerin tuhaf dünyasından uykuyla uyanıklık arasındaki belirsiz anlara uzanan tekinsiz bir yolculuk; acımasız bir yazarın kaleminden çıkan uçuş korkusu ve nihai sonsuzluk.

Aspern’in Mektupları / Henry James / Çev.: Viktor Bensunan / Sia Kitap / 128 s.

Henry James, eskiden beri bir cazibe merkezi olan İtalya’da geçen bu küçük romanında okuru Venedik’te sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor. Amerikan edebiyatının en önemli ozanlarından birinin yaşamına merak salan bir editör, inzivada yaşayan ama gençliğinde ozanla büyük bir gönül macerası yaşadığına inanılan bir hanımefendiyi kandırıp elindeki büyük ustaya ait mektupları almaya niyetlenir. Kendisini zengin bir kiracı olarak göstererek, bu hanımefendinin evine giren genç adamın aslında bir başka kadını daha etkilemesi gerekmektedir. Böylece sıcak Akdeniz güneşi altında, aheste yaz mevsimi boyunca, Venedik kanallarında, meydanlarında ve görkemli saraylarında yaşanan, kimin kimi kandıracağının belli olmadığı, gönüllerin ve akılların karışacağı bir macera ortaya çıkar.

Kapitalizm Nasıl Sona Erecek? Aksayan Bir Sistem Üzerine Yazılar / Wolfgang Streeck / Çev.: Bülent Doğan / Tellekt Yay. / 352 s.

Çağdaş siyaset ve ekonomi uzmanı Wolfgang Streeck’e göre dünya değişmek üzere: İkinci Dünya Savaşı’nın gölgesinde bir araya gelen demokrasi ile kapitalizm yavaş yavaş ayrılıyor. Bir zamanlar finans sektörünün aşırılıklarını kısıtlayan düzenleyici kurumlar çöktü ve Soğuk Savaş sonrası kapitalizmin nihai zaferinin ardından, piyasaların liberalleşmesini geri alabilecek hiçbir siyasi kurum yok. Kapitalizm artık kritik bir durumda. Büyüme yerini durgunluğa bıraktı; eşitsizlik istikrarsızlığa yol açtı ve para ekonomisine olan güven neredeyse tamamen ortadan kalktı. Dünya azalan büyüme, oligarşik yönetim, küçülen bir kamusal alan, kurumsal yozlaşma ve uluslararası anarşiyle tanımlanır hale geldi ve bu hastalıkların tedavisi yok. Peki, kapitalizm nasıl sona erecek? Bir patlamayla mı yoksa bir inlemeyle mi?

Demir Kral - Lanetli Krallar 1 / Maurice Druon / Çev.: Ahmet Deniz Altunbaş / Epsilon Yay. / 560 s.

‘Gerçek Taht Oyunları nasıl olurdu diye düşünüyorsanız, yanıtı Lanetli Krallar’da. Demir krallar ve boğdurulan kraliçeler, savaşlar ve ihanetler, yalan ve şehvet, kandırmaca, hanedanların rekabeti, Tapınak Şövalyeleri’nin gizemi, doğumda değiştirilen bebekler, kılıç ve günah, büyük bir hanedanın çöküşü; üstelik tamamına yakını doğrudan kronikler ve tarih sayfalarından alınma. Capet ve Plantagenet’lerin, Stark’lar ve Lannister’lardan geri kalır yanı yok. Maurice Druon, epik tarihi roman serisinin bu ilk kitabında, Fransız Capet Hanedanı'nın çöküşünden Yüz Yıl Savaşları'nın başlangıcına uzanan çalkantılı dönemi ustalıkla sunuyor.

Her Görüşte Aşk - Aşk ve Cinsellik Üzerine Değinmeler / Süreyya Su / Oğlak Yay. / 128 s.

Her Görüşte Aşk’ta Süreyya Su, aşkın tarihten edebiyata, imgelerden felsefeye, feminizmden cinsel kimliğe varan yüzlerine değiniyor. Her biri başlı başına tartışma alanı olan bu yüzler aslında bireysel olanın ne kadar toplumsal ve politik bir tartışmanın odağında olduğunu gösteriyor. Belki de hiç masum olmayan aşka farklı açılardan bakmak isteyenler için...

Ruhsal Dayanıklılık / Nazar Tüysüzoğlu / Remzi Kitabevi / 216 s.

Korkularımız karşısında cesareti ateşleyebilir miyiz? Güçlü yanlarımızı açığa çıkarırsak, kendimizi yeniden bulabilir miyiz? Acının önemini kavrayarak, zor durumlarda dayanma gücü bulmak için, insan olarak birbirimize duyduğumuz ihtiyacı hatırlayabilir miyiz? Dayanışmanın ve doğanın karakterine saygı duymanın bizi daha kalıcı bir ruhsal dayanıklılığa taşıyacağını fark edebilir miyiz? Klinik psikolog Nazar Tüysüzoğlu, bu soruların ve her bölüme eşlik eden alıştırmaların ışığında, bizi insan cevherinin derin katmanlarında bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Şuursuz İntihal - Seçme Konuşmalar / Mark Twain / Çev.: Ceren Can Ayden / Kırmızı Kedi Yay. / 104 s.

Mark Twain Amerikan edebiyatının klasikleri arasında mizah denince ilk akla gelen isimlerden biri. Ne kadar sivri dilli ve muzip olduğu, ironi sanatını nasıl da ustaca icra ettiği sadece yazılarında değil, kimi konuşmalarında da görülür. Bu tadımlık seçkiye ismini veren konuşmasında Twain intihal denen musibetin bazen nasıl da bilinçsizce yapılıverdiğine bizzat kendinden örnek vermiş: “Hiçbirinizin Paradise Lost'u okuduğunuza inanmıyorum, okumak da istemezsiniz. Bu sadece doğru olduğuna inanmak isteyeceğiniz bir şeydir. Profesör Winchester'ın söylediği gibi bu bir klasiktir ve onun klasik tanımını karşılamaktadır: herkesin okumuş olmak istediği ama kimsenin okumak istemediği bir şey.”

Kan Varsa / Stephen King / Çev. Gökçe Yavaş / Altın Kitaplar / 432 s.

Korku ve gerilim kitaplarının sevilen yazarı Stephen King’in kaleme aldığı Kan Varsa dört uzun öyküden oluşuyor. Kitaba ismini veren Kan Varsa öyküsünde, Bay Mercedes serisinden tanıdığımız Dedektif Holly Gibney karakteri tekrar sahneye çıkıyor. İlk kez tek başına maceraya atılan Holly, bir Yabancı’nın peşine düşüyor. Bay Harrigan'ın Telefonu, Chuck'ın Hayatı ve Sıçan isimli öyküler de bu kitapta okurlarla buluşuyor.

Yalancılar İçin Sihir / Sarah Gailey / Çev. Nur Eren / İthaki Yay. / 280 s.

Ivy Gamble’ın özel dedektiflik kariyerinin önü açık gibi görünüyordu. Uzun zamandır görüşmediği kız kardeşi Tabitha’nın sahip olduğu sihir yeteneği ona bahşedilmemişti ama sıradan yaşamından gayet memnundu. Ivy, kardeşinin öğretmenlik yaptığı ve sihir gücüne sahip öğrencilerin yetiştirildiği Osthorne Akademisi’ndeki gizemli bir vakayı çözme görevini kabul ettiğinde, fırsat ayağına gelmişti. Artık sıradan vakalarla uğraşan değil, ciddi bir cinayet davasını çözebilecek türden, iyi bir dedektif olmak istiyordu ve cevaplar oradaydı, hepsi önündeydi. Tabii Ivy onları görecek kadar iyi olabilirse…

Cennetin Sınırı / Esmé Weijun Wang / Çev.: Gonca Aygün / Bilgi Yay. / 354 s.

Esmé Weijun Wang, büyük bir yankı uyandıran Cennetin Sınırı bir ilk roman. Yazar Cennetin Sınırı’nda da aşka, aileye, göçmenliğe, akıl sağlığına, işlev bozukluğuna, manipülasyona, psikolojik işkenceye ve aşka ilişkin etkileyici, ezber bozan bir hikâyeyi ustalıklı bir kurguyla anlatıyor.

Herkes İçin Ekonomi - Dünya Sallanırken ve Türkiye Düşerken / M. Murat Kubilay / Doğan Kitap / 432 s.

Yeniyi tarihle, neden-sonuç ilişkileriyle açıklayan bir rehber. M. Murat Kubilay, Dünya Sallanırken ve Türkiye Düşerken Herkes için Ekonomi ile sorulması gereken soruları sıralıyor. “Yalnızca büyüme oranlarına odaklanmak kalkınma ve refah için yeterli mi? Neden finansal piyasalarda büyük balık küçük balığı yutar? Bankalar niçin bu kadar güçlü ve parayı aslında kim üretir? Vergi rekortmenleri isimlerini neden gizler ve vergi yükü orta direğe nasıl yüklenir? Türkiye daha demokratik olsaydı, bu ekonomisiyle Avrupa Birliği üyesi olabilir miydi? Dünya ekonomilerinin merkezinde neden ABD var ve bu durum sürecek mi? Ekonomik krizler niçin çıkar ve bu krizlerin en büyüğü gittikçe yaklaşıyor mu? Türkiye, makûs talihini yenip gelişmiş ülkelerin refahına nasıl erişebilir?”.

Nora İstanbul Bir Hiçtir / Lal Kaleş / Ayrıntı Yay. / 110 s.

Laleş, Nora İstanbul Bir Hiçtir’de bize hafıza çekmecesinde saklanan bir aşkın gün dökümünü anlatıyor. Cezayir Sokağı’na seslerini bırakıp kendi denizlerine dönen Martılar... Yalınayak geçilen denizler... Köknar yapraklarına emanet edilen kalpler... Ve karanfilli hakikat!.. Nora İstanbul Bir Hiçtir, sır cümlelerle dolu bir Aşkşiir.

Nerede ve Ne için Yaşadım / Henry David Thoreau / Çev.: Kerem Burhan Topçu / Çınar Yay. / 104 s.

İki yılı aşkın bir süre boyunca kendi elleriyle inşa ettiği kulübede yaşayan, ilk aktivist çevrecilerden olan Henry David Thoreau, Walden’ın sayfalarında bireyin çevresiyle kurduğu ilişkiyi şiirsel bir dille kaleme aldı. Walden Go¨lu¨ izlenimleri günümüzün çevrecilik anlayışına ve ekolojik fikirlerine ilham kaynağı oldu. Bu seçkide Walden Go¨lu¨ izlenimlerinin etkileyici bölümlerinden “Nerede ve Ne İçin Yaşadım”, “Okumak”, “Sesler” ve “Yalnızlık” yer alıyor.