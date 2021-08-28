Vitrindekiler...

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 00:03

Afet: Atatürk’ün Manevi Kızı Prof. Dr. Afet İnan’ın Yaşamöyküsü / Özlem Özdemir / Kırmızı Kedi Yay. / 160 s.

Adeta kurulacak Cumhuriyet için doğmuş bir kadın... Makedonya’dan Ankara’ya seyreden bir yaşam... Mustafa Kemal’in manevi çocuklarından, bilim insanı, Cumhuriyet’in ilk kadın tarihçisi, Atatürk’ün meşhur Çankaya sofrasının ev sahibesi, kıdemli öğrencisi, Türkiye’de kadın haklarına yönelik çalışmaların başlangıç noktalarından Prof. Dr. Afet İnan... Özlem Özdemir kitabının ilk üç bölümünde Afet İnan’ın Makedonya’dan Ankara’ya uzanan yolculuğunun bütün duraklarına uğruyor. Son bölümde ise, yakın dönemde Afet İnan’a ve yaptıklarına yönelik çarpıtmalar ile iftiralara gerçeklerle yanıt veriyor. Afet İnan’ın hakkını teslim etmeye çağırıyor.

Şair İstanbuldaydı! / Atilla Birkiye / Literatür Yay. / 112 s.

Kitap, Nâzım Hikmet’in pek bilinmeyen ve uzun yıllar günışığına çıkmayan bir yolculuğunu konu alıyor: Genç komünist şair, özellikle Ekim 1927 TKP tutuklamalarından sonra dağılan hücreleri yeniden ayağa kaldırmak için İlyiç vapuruyla İstanbul’a illegal bir yolculuk yapıyor. İzlenimlerini de Moskova’daki Parti Dış Büro üyesi Hasan Âli Ediz’e yazdığı mektuplarda dile getiriyor. Birkiye bu mektuplardan yola çıkarak, daha geniş bir zaman dilimini kapsayan bir kurmaca oluşturuyor.

Olgunluk Çağı Üçlemesi / Cem Akaş / Can Yay. / 520 s.

Üçleme, bir ilişkinin dinamiklerinin ve zıvanadan çıkışının bireysel tanıklıklarla anlatımı olarak başlayan (Balığın Esir Düştüğü Yer); bir ülkedeki devrim hareketinin “belgesel”ine dönüşen (Sönmemiş Kireç); yüzyıllar boyunca dünyanın kaderini yönlendirmeye çalışan bir grubun galaksiler arası mücadelesinin tutanakları şekline bürünüp sonlanan (Oyun İmparatorluğu) bir distopya. Gelecek zamanda geçen ama bilimkurgu olmayan üçlemede Cem Akaş, taze bir dil ve alışılmadık bir kurguyla gergin, karanlık bir dünya yaratıyor. Üçleme, üçüncü binyılın saplantısı haline gelecek şu soruyu da öngörüyor: Görünen, ne kadar gerçek?

Kadıdan Hâkime - Bir Mesleğin Yolculuğu / Muzaffer Şakar / İletişim Yay. / 296 s.

Muzaffer Şakar incelemesinde, hukuka sosyolojik, tarihsel ve felsefi bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Osmanlı’dan günümüze hâkimlik mesleğinin seyrini ve siyasal iktidarlar ile yargı mekanizmaları arasında yaşananları detaylarıyla inceliyor. Osmanlı’da kadılık, Cumhuriyet dönemindeyse hâkimlik teşkilatının inşasına ve yürütülüş biçimine ilişkin tarihsel bilgilere, mevzuata ve uygulamalara değinerek yargının süregelen bürokratik niteliklerini ortaya koyduğu incelemesinde, hukuktan çok devlete, adaletten çok bürokrasiye göre hizalanan yargının seyrini gözler önüne seriyor.

Geç Osmanlı Dönemi Romanlarında Şair ve Şiir / Bahanur Garan Gökçen / VBKY / 384 s.

Şaire ve şiire odaklanan romanların merceğe alındığı çalışmada; Geç Osmanlı dönemi romanlarının tüm şair kahramanları, melankolik ya da vatanperver şairler, rind meşrep şairler ya da geleneğe sadık Divan şairleri ve hatta romantiklerin başarısız taklitçileri, yani müteşairleri inceliyor Gökçen. Şairlerin şiiri nasıl tanımladığı, Divan, Halk ve Batı şiirine yaklaşımları, dönemlerinin poetik meseleleri, şiirlerini söyleme sancıları, bu zorlu evrelerin delilik ve narsisizmle yakınlığı ortaya koyuyor. Tanzimat romanı Cezmi’den Cumhuriyet’in ilk yılında yayımlanan Karanfil ve Yasemin ile Zâniyeler’e kadar çeşitli romanlardaki şair izlerinin peşine düşüyor.

Korsika Uçurumu / Michel Bussi / Çev. Gözde Koca / Epsilon Yay. / 544 s.

Clotilde İdrissi, annesi, babası ve abisinin öldüğü kazada arabanın içindeydi. Ailesinin Korsika’nın sipsivri kayalarında parçalara ayrılışını saniye saniye izlemişti. On beş yaşındaydı. Yirmi yedi yıl sonra Korsika’ya kocası ve kızıyla döndüğünde ailesinin ölümüyle gecikmiş bir hesaplaşmaya hazırdı. Romanları 35 dile çevrilen ve dizi uyarlamaları yapılan Bussi, bu kez okurları şu cümleyle sarsıyor: “Masum dediğin, yalnızca avukatı iyi olan bir suçludur.” Bussi’nin son viraja kadar gerilim ve gizem vaat eden polisiye gerilim romanında, Akdeniz’in ışıltılı dalgalarında ve altın plajlarında bir tatile davet eden yazara katılmak için Korsika Uçurumu’nun virajlarını ustalıkla alabilmek için dikkat kesilmeniz gerekecek.

Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu: Krallar, İmparatorlar, Kent Devletleri / Haz. Oğuz Tekin / Yapı Kredi Yay. / 404 s.

Hellenistik Dönem’de Anadolu, bir yandan Hellenistik kralların öte yandan Romalıların Anadolu’daki egemenlik mücadelelerine tanık oldu. Hellenistik kralların Romalılar tarafından birer birer saf dışı bırakılmasıyla da Anadolu coğrafyasındaki kent devletleri bu kez Roma İmparatorluğu’nun egemenliğine girdi. Yeni oluşan Hellen-Roma dünyasının kültürel zenginliğinde en büyük pay hiç kuşkusuz Romalıların hoşgörülü egemenlik ideolojisinde varlıklarını sürdüren bu kent devletleriydi. İnceleme, Büyük İskender’den Geç Roma İmparatorluğu Dönemi’ne değin Anadolu coğrafyasında yaşanan siyasal ve kültürel olayları, etkilerini ve sonuçlarını geniş bir bakış açısıyla ele alıyor.

Dünyamızı Değiştiren On İki Hastalık / Irwin W. Sherman / Çev. Mine Anğ-Küçüker, Emel Tümbay / Türkiye İş Bankası Kültür Yay. / 320 s.

Alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından Amerikan Mikrobiyoloji Derneği (ASM), Irwin W. Sherman’ın kaleminden insanlık tarihini derinden etkilemiş / etkilemekte olan bir düzine hastalığı bir araya getiriyor. Kitapta kolera, sıtma, frengi, grip ve AIDS gibi hastalıkların yayılımı ve sonuçları incelenirken ortaya çıkan siyasi ve toplumsal sonuçlar ilginç anekdotlarla anlatılıyor.

Sanat ve Yaşam Üzerine Düşünceler / Leonardo Da Vinci / Çev. Ayşe Göç / Maya Kitap / 144 s.

İnsanlık tarihinin en yaratıcı ve yenilikçi isimlerinden Leonardo Da Vinci, Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen başta resim olmak üzere, felsefeden astronomiye, matematikten anatomiye, botanikten mühendisliğe, mimarlıktan jeolojiye kadar pek çok alanda çalışmalar yapmış, dünyanın gördüğü en büyük sanatçılardan ve dâhilerden biri kuşkusuz. Da Vinci’nin yaşamının farklı dönemlerinde günlüklere, kâğıtlara, kitapların kenarlarına yazdığı düşüncelerini, gözlemlerini ve öngörülerini derleyip bir araya getiren bu kitap, okuyucuyu Da Vinci’nin zihninde olağanüstü bir yolculuğa çıkarıyor.

Esrarengiz Hikâyeler - Tuhaflıklar Cildi / Kolektif / Mantis Kitap / 336 s.

Esrarengiz Hikayeler âleminde ne zaman ne olacağı kestirilemez. Bir tuhaf ruh haliyle sarmalanıp yaşamınızı kökten değiştirecek pek acayip bir güne uyanabilirsiniz. Esrarengiz Hikâyeler sitesi yazarlarından fantastik, bilimkurgu, korku, gizem ve polisiye türlerinde 29 tuhaf hikaye tekinsizliğe davetlisiniz!

Humanoloji - İnsan Bilim / Luke O’Neill / Çev. Cenk Özdağ / Raskolnikov Kitap / 388 s.

İrlanda’nın en ilgi çekici bilim insanı Prof. Luke O’Neill’ın yaşama ve insanların varoluşuna ilişkin 20 yıkıcı soruya verdiği yanıtları keşfedin! Okuyucuları yüzyıllara ve galaksilere yayılan inanılmaz bir serüvene davet eden yazar kitabında, her şeyin nasıl başladığını, nasıl son bulacağını ironik bir dille yorumluyor.