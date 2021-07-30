Viyana’dan Ankara karşıtı çıkış

Avusturya, Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma ve güvenlik politikalarından birine katılma konusundaki resmi talebine itraz etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00
Viyana’dan Ankara karşıtı çıkış
Abone Ol google-news

Avusturya Türkiye’nin mayıs ayında Avrupa Birliği’nin (AB) savunma ve güvenlik politikalarından birine katılma konusundaki resmi talebine, “bozulan demokratik değerleri” ve “AB ile ilişkilerini” gerekçe göstererek itraz etti.  Türkiye’nin üçüncü ülkeler için kabul şartlarını yerine getirmediğini ileri süren Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, şu anda Türkiye ile AB arasında kilit savunma ve güvenlik konularında bir diyalog olmadığını vurguladı. Tanner, “Bu nedenle Türkiye’nin yakın gelecekte AB savunma politikasına katılacağına inanmıyorum” dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler