Viyana’dan Ankara karşıtı çıkış
Avusturya, Türkiye’nin Avrupa Birliği savunma ve güvenlik politikalarından birine katılma konusundaki resmi talebine itraz etti.
Avusturya Türkiye’nin mayıs ayında Avrupa Birliği’nin (AB) savunma ve güvenlik politikalarından birine katılma konusundaki resmi talebine, “bozulan demokratik değerleri” ve “AB ile ilişkilerini” gerekçe göstererek itraz etti. Türkiye’nin üçüncü ülkeler için kabul şartlarını yerine getirmediğini ileri süren Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner, şu anda Türkiye ile AB arasında kilit savunma ve güvenlik konularında bir diyalog olmadığını vurguladı. Tanner, “Bu nedenle Türkiye’nin yakın gelecekte AB savunma politikasına katılacağına inanmıyorum” dedi.
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