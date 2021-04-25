Vladimir Putin - Joe Biden zirvesinin tarihi belli oldu! İşte detaylar

25 Nisan 2021 Pazar, 17:11

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD tarafından liderler zirvesi yapılması konusunda sinyaller geldiğini ancak konunun henüz resmi düzeyde istişare edilmediğini açıkladı.

"NİHAİ KARAR BİRÇOK FAKTÖRE BAĞLI"

Başkan Yardımcısı Uşakov, Putin - Biden görüşmesine ilişkin nihai kararın birçok faktöre bağlı olduğunun altını çizdi.

"HATTA SOMUT TARİHLER BULUNUYOR"

Görüşmenin tarihi konusunda haziran ayının konuşulduğunu, hatta somut tarihler bulunduğunu söyleyen Uşakov, şimdilik bu tarihleri kamuoyuna açıklamayacağını söyledi.