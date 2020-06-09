09 Haziran 2020 Salı, 10:26

Vodafone Business, DenizBank’ın iletişimini buluta taşıdı. DenizBank, çalışanların sağlığını korumak ve uzaktan çalışmalarını sağlamak için Vodafone Business Bulut Santral Çözümü’nü seçti. DenizBank, sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yöneten çözümle ek yatırım maliyeti olmadan 3 bin 500 çalışanının iş süreçlerini cep telefonları üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Bulut Santral mobil uygulaması ile çalışanlar dilediği yerden ve özel numaraları görünmeden şirket numaraları ile arama yapıp çağrı alabiliyor. Uygulama ile kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken, tekrarlanan çağrılar daha önce görüşülen personelin numarasına yönlendiriliyor, böylece müşteri memnuniyeti de artırılıyor. Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabilirken, geriye dönük dinleme yapılabiliyor.

Ses verisinin internet altyapısı üzerinden alınmasını ve gönderilmesini sağlayan uygulama sayesinde çağrı başlatma, gelen çağrıları alma, konferans araması yapma, karşılama anonsu dinletme ve görüşme kaydı alma gibi fonksiyonlar hızlı, güvenli ve kesintisiz biçimde gerçekleştirilebiliyor. Bulut Santral Çözümü ile DenizBank’ın sahada aktif çalışan mobil satış gruplarının günlük arama ve görüşmelerinin raporlanması da sağlanıyor.

Bulut Santral Çözümü, çalışanların siber güvenliğini de üst seviyede sağlıyor. Bu çözüm, Bulut Santral dışında yapılan aramalarla ilgili bilgi ve kayıtlara, cihazdaki başka uygulama verilerine, fotoğraflara, medya dosyalarına ya da özel dokümanlara erişmiyor. Özel verileri kopyalamıyor.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN: GÜVENLİ ÇALIŞMA FIRSATI SUNUYORUZ

İşletmelerin her koşulda işini yapmaya devam edebilmesini sağlamak için ihtiyaçlarına uygun ve çevik çözümler sunduklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle devam etti:

“Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımızda sürekli normlar değişiyor, alışkın olduğumuz bir çok konu dönüşüyor, değişiyor. Artık toplantılarımızı dijital platformlar üzerinden yapıyoruz, üretimden pazarlamaya tüm iş süreçlerimizi uzaktan takip edebiliyoruz. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, sunduğumuz dijital çözümler sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. DenizBank da çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak, işlerinin sürekliliğini sağlamak için Vodafone Business’ı tercih etti. Vodafone Business Bulut Santral Çözümü ile DenizBank çalışanları kesintisiz ve güvenli bir şekilde müşterilerden gelen çağrıları mobil uygulama üzerinden nerede olurlarsa olsunlar karşılayabiliyor. Bu çözümle kayıp ve yanıtlanamayan çağrılar son bulurken tekrarlanan çağrılar da daha önce görüşülen personelin numarasına yönlendiriliyor. Böylece, DenizBank müşterilerine tüm ekipleri ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Vodafone Business olarak insanların ve işletmelerin hayatlarını iyileştiren teknolojiler üretmeye devam edeceğiz.

HAKAN ATEŞ: HİZMETLERİMİZİ YENİLİKÇİ UYGULAMALAR İLE ZENGİNLEŞTİRİYORUZ

Sektör olarak bir nevi kamu görevi icra ettiklerini ve çalışmalarının kesintisiz olarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirten DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş teknolojinin sunduğu sınırsız fırsatlardan yararlanarak öncelikle çalışanlarının sağlığını gözetmek suretiyle, hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Ateş şöyle devam etti; “DenizBankolarak, gerek iş yapma biçimlerimizi gerek kişisel yaşantılarımızı önemli ölçüde etkileyen Koronavirüs salgınına karşı sürecin ilk anından itibaren tedbirlerimizi alarak uzaktan çalışma planlamamızı yaptık. Bu noktada gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile uygulamaya aldığımız Vodafone Business Bulut Santral Çözümü, çalışanlarımızın işlerini tıpkı ofislerinde olduğu gibi sürdürebilmelerinde büyük avantaj sağladı. Şirket kültürümüzün merkezinde yer alan inovasyon kavramını, bir düşünce biçimi olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlara taşıyor, yeni iş birlikleriyle bu süreci zenginleştirirken hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Dijital dönüşümün aktörü ve öncüsü olma vizyonumuz doğrultusunda, Vodafone ile çalışmaktan, müşterilerimiz için değer yaratan bir projeyi daha hizmete almaktan mutluluk duyuyoruz”.

MALİYETLER ORTADAN KALKIYOR

İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istediği zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmesi için esnek veri merkezi hizmetleri sunan Vodafone Business, ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyor.

Sabit veya mobil telefon altyapısını tek bir merkezden yönetmeyi sağlayan Vodafone Bulut Santral Çözümü sabit veya mobil telefonlar ile bulut sistemine bağlanarak fiziksel santralin sağladığı tüm faydalardan ve bulut mimarinin getirdiği ek avantajlardan yararlanma imkanı sunuyor.

Bulut Santral Mobil Uygulaması sayesinde, işletmenin çalışanları dilediği yerden şirket numaraları ile arama yapmaya ve çağrı almaya devam edebiliyor. Ses kayıt özelliği ile gelen çağrılar kayıt altına alınabiliyor ve geriye dönük dinleme yapılabiliyor. Kolay erişilebilirlik ve merkezi kalite yönetimi sayesinde müşteri memnuniyeti de artırılabiliyor.