Vodafone Park’ta 1200 taraftar!
Beşiktaş Kulübü, ilk denemesini Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı taraftara yönelik fotoğraf uygulamasını, BB Erzurumspor karşısında hayata geçirdi. 1200 taraftarın fotoğrafları, LED ekranlarda yer aldı.
Beşiktaş Kulübü, ilk denemesini Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı taraftara yönelik fotoğraf uygulamasını, BB Erzurumspor karşısında hayata geçirdi. 1200 taraftarın fotoğrafları, LED ekranlarda yer aldı.
Beşiktaş Kulübü’nün, taraftarların stadyumda yer alması için başlattığı projenin ilkinde 1200 taraftar yer aldı. Saha kenarına kurulan LED ekranların ilk denemesi 2 hafta önce oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yapılmıştı. Bu maçta merhum başkanlar, yöneticiler ve hayatını kaybeden taraftarların fotoğraflarının yanı sıra 10 Aralık 2016’da Vodafone Park’ın yakınında yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polislerin ve vatandaşların fotoğrafları yer almıştı. BB Erzurumspor karşılaşmasında taraftara yönelik ilk uygulama gerçekleşirken, ücretini ödeyerek fotoğrafları stadyumda yer alan taraftar sayısı 1200 oldu.
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