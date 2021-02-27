Vodafone Türkiye 3 bin 500 kişiyi işe alacak

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Vodafone Türkiye, 2020’yi 2 milyar TL’ye yakın yatırım ve 13.6 milyar TL servis geliriyle kapatırken, son 15 yılda Türkiye’ye 25 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptı. Şirket, 23.4 milyonu mobil ve 1.2 milyonu sabit genişbant olmak üzere 24.6 milyon müşteriye ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin 2020 performansı ve 2021 hedefleri, şubat başında CEO'luk (Üst Yönetici) bayrağını devralan Engin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda paylaşıldı. Aksoy, 2020’nin sadece Türkiye değil tüm dünya için zor bir yıl olduğunu belirterek grup olarak iyi bir sınav verdiklerini söyledi. Aksoy şunları vurguladı:

- Hem dijitalleşmede attığımız adımlar, hem finansal performansımız, grubumuzda örnek gösteriliyor. Üçüncü çeyrek verilerine göre, grubumuz içinde servis gelirleri bakımından en çok büyüyen operatör olduk.

KOBİ'LERE ÜCRETSİZ DİJİTAL PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI

- Gelecek haftadan itibaren destek paketimizden yararlanmak isteyen tüm esnaf ve KOBİ’lere Dijital Pazarlama Danışmanlığı ücretsiz olarak sunulacak. Proje kapsamında 100 binden fazla KOBİ'ye ulaşacağız. Hedefimiz ise Türkiye'deki tüm KOBİ'ler.

- Fiber hane kapsamasının 20 milyon hanenin üzerine çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün ilave 15 milyon hanenin kapsanması için 5 milyar dolar yatırım gerekiyor. Burada ortak altyapı kullanımı önemli.

- Amacımız, Türkiye’yi mükemmeliyet merkezi olarak konumlamak. Süpermarket ve TOBi gibi başarılı uygulamalarımızı diğer ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz.

- Teknoloji yatırımlarına aralıksız devam ediyoruz, toplam yatırımların yüzde 99'unu teknoloji yatırımları oluşturuyor. 81 ilde 23.4 bini aşkın 4.5G iletişim noktasıyla 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürüyoruz.

- Vodafone Business çatısı altında işletmeleri yeni nesil teknolojilere hazırlıyoruz. 1.2 milyon kurumsal müşterinin teknoloji ortağı olarak çalışmalarımız sürüyor.

- Yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yarattığımız iş hacmi yaklaşık 100 milyon TL oldu. Halihazırda 700 aktif tedarikçi ve bayi ile birlikte çalışıyoruz. Yerli teknoloji ekosistemimizi her geçen gün genişletmeye devam ediyoruz. Satın alma süreçlerimizin tamamında yerli üreticileri pozitif ayrımcılık yaparak önceliklendiriyoruz.

- Tüm dünyada "amaç odaklı bir şirket" olmaya önem veriyoruz. Amaç odaklı bir şirket olarak, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında son 14 yılda toplam 4,3 milyonu aşkın kişinin hayatına dokunduk ve 47 milyon TL'lik sosyal yatırım yaptık.

KIRMIZI IŞIK UYGULAMASI 358 BİN KEZ İNDİRİLDİ

- Kadınların şiddetten korunması amacıyla geliştirdiğimiz "Kırmızı Işık" uygulaması bugüne kadar toplam 358 bin kez indirildi ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

- Tüm dünyada yeni yol haritamızı "yeni nesil telekom şirketine dönüşmek" olarak belirledik. Bu doğrultuda 2025 yılına kadar 'Türkiye’nin en hızlı büyüyen dijital servisler şirketi' olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 'Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business' unsurlarından oluşan bir büyüme planı oluşturduk. Altyapımızı en yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ederek müşterilerimize en iyi dijital deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.







