Vodafone'un yeni "1903 Karakartal Destek Paketi" kullanıma sunuldu

24 Eylül 2020 Perşembe, 11:46

Vodafone, Beşiktaş JK’ya 6 yılda 13 milyon TL’lik ek katkı sağladığı Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında "1903 KaraKartal Destek Paketi" adıyla yeni bir paket sundu.



Vodafone açıklamasına göre, Beşiktaş JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone KaraKartal Hareketi’nde yeni bir sayfa açıyor.



Şirket, 6 yıl önce Beşiktaşlı abonelerine özel olarak hayata geçirdiği ve Beşiktaş JK’ya bugüne kadar 13 milyon TL’lik ek katkı sağladığı Vodafone KaraKartal Hareketi kapsamında "1903 KaraKartal Destek Paketi" adıyla daha kapsamlı yeni bir paket duyurdu.



Beşiktaş JK taraftarları, yeni destek paketine aylık tarife ücretlerine ek 19,03 TL ödeyerek sahip olabilecek.



BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖZEL AYRICALIKLAR





Açıklamaya göre, yeni "1903 KaraKartal Destek Paketi", iletişim ve iletişim dışı faydalarıyla da Beşiktaş JK taraftarlarına ayrıcalıklı bir dünya sunacak. Buna göre, kullanıcılara her ay 3 GB sosyal medya yönünde hediye internetin yanı sıra Beşiktaş JK’nın kazandığı her maç için sosyal medyada geçerli olmak üzere 750 MB oranında Galibiyet Primi sağlanacak.



Kullanıcılar, "1903 KaraKartal Destek Paketi"ne sahip oldukları süre boyunca 5 GB Güvenli Depo kullanım alanı hakkı elde edecekler. Taraftarlar ayrıca, Kartal Yuvası’nda salı ve cuma günleri formalarda yüzde 20 indirim, çekilişle VIP dahil hediye maç bileti, çekilişle hediye imzalı forma, çekilişle antrenman ve kamp ziyaretleri, çekilişle çocuğunu maç önü seremonisine çıkarma hakkı, Yemeksepeti’nde yüzde 20 indirim, çekilişle takımla birlikte deplasmana seyahat, indirimli müze gezisi ve Şeref Turu gibi özel fırsatlardan yararlanma şansına sahip olacak.



Halihazırda Vodafone abonesi olanlar, Vodafone KaraKartal Hareketi’ne katılmak için "BJK1903" yazarak 1903’e SMS gönderebiliyor ya da "Vodafone Yanımda" uygulamasından başvurabiliyor.



Vodafone abonesi olmayanların ise en yakın Vodafone mağazasına başvurması gerekiyor. Vodafone KaraKartal Hareketi hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler "www.seninicinbesiktas.com" sitesini ziyaret edilebiliyor.

Açıklamada yeni destek paketine ilişkin görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:



"Vodafone Türkiye olarak, Beşiktaş JK ile 2013 yılında 150 milyon doları aşan toplam değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık. Sponsorluğumuz kapsamında hayata geçirdiğimiz projelerden biri de Vodafone KaraKartal Hareketi oldu. Bu hareketle, Vodafone’lu Beşiktaş taraftarlarına ek paketler alarak takımlarına destek olma imkanı sunuyoruz. Şu ana kadar bu şekilde Beşiktaş JK’ya toplam 13 milyon TL’lik ek katkı sağladık. Şimdi de Vodafone KaraKartal Hareketi’nde yeni bir sayfa açarak ‘1903 KaraKartal Destek Paketi’ni sunuyoruz. Böylece, taraftarlar için daha kapsamlı bir ayrıcalıklar dünyası sağlarken, Beşiktaş JK için de önemli bir gelir kaynağı yaratmış oluyoruz. Beşiktaş’a gönül veren herkesi yeni destek paketimizi kullanarak takımlarına destek olmaya çağırıyoruz."

Beşiktaş JK Başkanı Ahmet Nur Çebi ise şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye’nin ilk spor kulübü olan Beşiktaşımız bizimle birlikte kol kola yürüyen birbirinden değerli sponsor markaların desteğini alarak güçleniyor ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Kulübümüze yıllardır katkı sağlayan sponsorlarımızdan Vodafone da bu markalardan biri. Vodafone KaraKartal Hareketi’yle taraftarlarımızın da gönlünü kazanarak yeni projeler geliştiren ve bu sayede kulübümüze önemli katkılar sağlayan Vodafone’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni Vodafone Karakartal Hareketi’yle taraftarlarımız birbirinden farklı avantajlar elde edecek. Maç biletinden kamp ziyaretlerine, antrenmandan maç önü seremonisine, müze ziyaretinden stadyum turumuza kadar özel fırsatların sunulduğu Vodafone KaraKartal Hareketi’ne desteğiniz bizim için önemli. Beşiktaş camiasını bu harekete katılmaya davet ediyorum."













