Voleybolda 5 maç deprem nedeniyle ertelendi

30 Ekim 2020 Cuma, 18:42

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle yarın ve pazar günü oynanacak olan 5 karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle, profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi ve 1 Kasım Pazar günü oynayacağı 5 karşılaşma ertelendi.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Arkas Spor-Halkbank, Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig’de Karşıyaka-Fenerbahçe, İzmirspor-Göztepe ve TVF Kadınlar 2. Ligi’ndeki Arkas-Denizli Merkez Efendi Bld., Bornova Bld.-Akhisargücü müsabakaları ileri bir tarihte oynanacak."