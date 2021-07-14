Volkan Demirel: "Şimdi, tek başıma mücadele etme vakti"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:25

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklayan Volkan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı.

Sarı-lacivertli takımda son 2 sezon yardımcı antrenör olarak görev alan Volkan Demirel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





17 YILDA 10 KUPA KAZANDI

2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 396 maça çıktı. Tecrübeli kaleci, 17 yıl boyunca sarı-lacivertli takımda 5 Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı.

Kalecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenör görev yapmaya başlayan Volkan Demirel, 14 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.