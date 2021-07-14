Volkan Demirel: "Şimdi, tek başıma mücadele etme vakti"
Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve antrenörü Volkan Demirel yayınladığı veda mesajında, “Eğer uçmak istiyorsan yuvadan atlamaya da cesaretin olmalı.” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrıldığını açıklayan Volkan Demirel, sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayınladı.
Sarı-lacivertli takımda son 2 sezon yardımcı antrenör olarak görev alan Volkan Demirel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
TEŞEKKÜRLER pic.twitter.com/ISuCUf4Khw— Volkan Demirel (@1VolkanDEMIREL) July 14, 2021
17 YILDA 10 KUPA KAZANDI
2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe’nin kalesini koruyan Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 396 maça çıktı. Tecrübeli kaleci, 17 yıl boyunca sarı-lacivertli takımda 5 Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de Süper Kupa zaferi yaşadı.
Kalecilik kariyerini sonlandırdıktan sonra Fenerbahçe’de yardımcı antrenör görev yapmaya başlayan Volkan Demirel, 14 Temmuz 2021 tarihi itibari ile Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.
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