Gaziantep FK, eski Fenerbahçeli futbolcuyu renklerine bağladı
Gaziantep Futbol Kulübü, Recep Niyaz'ı transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Recep Niyaz'ı bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Denizlispor forması giyen Recep Niyaz ile anlaşmaya vardı.
Niyaz, başkan yardımcısı Ahmet Fikret Kileci ve genel sekreter Erhan Özmen'in de katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
25 yaşındaki oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Recep Niyaz'a bir kez daha kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz." denildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Recep Niyaz'ın transferini sosyal medya şu paylaşımla duyurdu:
Takımımızın yeni transferi Recep Niyaz, Başkan Yardımcımız Ahmet Fikret Kileci ve Genel Sekreterimiz Erhan Özmen'in de katılımıyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. #GaziantepRuhuyla pic.twitter.com/arSyYI3pTc— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 14, 2021
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