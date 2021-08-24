Volkan Demirel: “Son 10 yılda Muslera, Türk futboluna damga vurmuştur”
Fenerbahçe’nin eski kalecisi ve kaptanı Volkan Demirel, Fernando Muslera’nın sezonun ilerleyen döneminde ritim bulacağını söyledi.
Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray’ın Hatayspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Volkan Demirel, yayıncı kuruluşta katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Her kalecinin hatalı goller yiyebileceğini belirten Demirel, “Her zaman bir oyuncudan iyi performans bekleyemezsiniz. Muslera’nın kalitesi ortada. Son 10 yıla baktığımızda Galatasaray’ın yüzde 60’ını Muslera karşılıyor.
Bence performans odaklı bakmamak lazım. Çünkü Muslera’nın sezon içinde ne yaptığına bakmamız gerekiyor. Başlangıç olarak kötü olabilir ama yavaş yavaş ritim bulacaktır.
Benim Muslera ile alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Her kaleci kötü goller yiyecektir ama kötü gol yemek kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Son 10 yılda Muslera, Türk futboluna damgasını vurmuştur. Bunu da herhalde herkes kabul edecektir.” dedi.
5 ŞAMPİYONLUK KAZANDI
2011 yılında Lazio’dan Galatasaray’a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla 391 maça çıkarken 5 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Deneyimli kaleci PSV Eindhoven ve St. Johnstone eşleşmelerinin ilk maçlarında yaptığı hatalar sebebiyle eleştirilmişti.
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