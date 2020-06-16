Volkan: Otur yerine Deniz!

16 Haziran 2020 Salı, 22:09

Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası maçında oyundan alınan Deniz Türüç kulübeye isyan etti.

Fenerbahçe'nin golünü atan deneyimli oyuncu 61. dakikada Ferdi'ye yerini bıraktı. Deniz önce oyundan çıkmak istemedi, ardından menajer Volkan Ballı'ya, sonra teknik sorumlu Tahir Karapınar'a el hareketi ile itiraz etti. Maçı tribünden izleyen antrenör Volkan Demirel ise genç oyuncuya sakin olması gerektiğini söylerken, ''Otur yerine sakin..'' dedi.