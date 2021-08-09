'Vücut algısı' anketi: Erkekler ve kadınlar karşı cinste en çok neyi çekici buluyor?

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:31

Herkesin çekici bulduğu şeyler kişiden kişiye değişir ama yeni bir YouGov araştırmasına göre birçok heteroseksüel erkek ve kadın aynı belirli şeylere ilgi duyuyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, örgütün yıllık 'Vücut Algısı' anketi sonuçları, kadınların partnerlerinin boyuna daha çok önem verdiğine, erkeklerin ise daha çok partnerlerinin kilosuna dikkat ettiğine işaret ediyor.

Ankette 2 bin 200'den fazla Britanyalıdan hem kendi vücut tiplerini hem de hangi vücut tiplerinden hoşlandıklarını tanımlamaları istendi.

Her 10 katılımcıdan üçü vücutlarını "ortalama" olarak gördüğünü söylerken, 5'te biri de aşırı kilolu olduğunu düşündüğünü belirtti.

Buna ek olarak katılımcıların yüzde 6'sı vücutlarını şişman olarak tanımlarken, yüzde 13'üyse "tombul" ifadesini kullandı. Ankete yanıt verenlerin 7'de biriyse zayıf olduğunu söyledi.

Erkeklerin ve kadınların fiziksel olarak birbirlerinde ne aradığına gelince, ankette kadınların yüzde 67'sinin kendilerinden daha uzun bir partneri tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca katılımcıların yüzde 6'sı partneriyle aynı boyda olmak istediğini söylerken, sadece yüzde biri kendisinden daha kısa bir partnerden hoşlanacağını belirtti.

Buna karşılık, erkeklerin üçte birinden fazlası (yüzde 35'i) kendilerinden daha kısa bir partneri tercih ettiğini söylerken, yüzde 16'sı aynı boyda birinden hoşlanacaklarını ve yüzde 4'ü de daha uzun bir partner istediğini söyledi.

Genel olarak erkekler, kadınlara kıyasla partnerlerinin boyuyla ilgili bir tercihleri bulunmadığını söylemeye daha meyilliydi.

Kiloya gelince, erkeklerin 5'te biri (yüzde 22'si) kendilerinden daha zayıf partnerleri tercih ettiğini söylerken, aynı şeyi ifade eden kadınların oranı yüzde 15 oldu.

Kadınlarınsa, erkeklere kıyasla partnerlerinin kilosuyla ilgili bir tercihleri bulunmadığını söylemeye daha meyilli olduğu tespit edildi.