'Vücut algısı' anketi: Erkekler ve kadınlar karşı cinste en çok neyi çekici buluyor?
Birleşik Krallık'ta bulunan ve dünya genelinde faaliyet gösteren internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi You Gov'un 'Vücut Algısı' anketine göre, kadınlar en çok partnerlerinin boyuyla ilgilenirken, erkeklerse partnerlerinin kilosuna dikkat ediyor.
Herkesin çekici bulduğu şeyler kişiden kişiye değişir ama
yeni bir YouGov araştırmasına göre birçok heteroseksüel erkek ve kadın aynı
belirli şeylere ilgi duyuyor.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, örgütün yıllık 'Vücut Algısı' anketi sonuçları, kadınların partnerlerinin boyuna daha çok önem verdiğine, erkeklerin ise daha çok partnerlerinin
kilosuna dikkat ettiğine işaret ediyor.
Ankette 2 bin 200'den fazla Britanyalıdan hem kendi vücut
tiplerini hem de hangi vücut tiplerinden hoşlandıklarını tanımlamaları istendi.
Her 10 katılımcıdan üçü vücutlarını "ortalama"
olarak gördüğünü söylerken, 5'te biri de aşırı kilolu olduğunu düşündüğünü
belirtti.
Buna ek olarak katılımcıların yüzde 6'sı vücutlarını şişman
olarak tanımlarken, yüzde 13'üyse "tombul" ifadesini kullandı. Ankete
yanıt verenlerin 7'de biriyse zayıf olduğunu söyledi.
Erkeklerin ve kadınların fiziksel olarak birbirlerinde ne
aradığına gelince, ankette kadınların yüzde 67'sinin kendilerinden daha uzun
bir partneri tercih ettiği ortaya çıktı. Ayrıca katılımcıların yüzde 6'sı
partneriyle aynı boyda olmak istediğini söylerken, sadece yüzde biri
kendisinden daha kısa bir partnerden hoşlanacağını belirtti.
Buna karşılık, erkeklerin üçte birinden fazlası (yüzde 35'i)
kendilerinden daha kısa bir partneri tercih ettiğini söylerken, yüzde 16'sı
aynı boyda birinden hoşlanacaklarını ve yüzde 4'ü de daha uzun bir partner
istediğini söyledi.
Genel olarak erkekler, kadınlara kıyasla partnerlerinin
boyuyla ilgili bir tercihleri bulunmadığını söylemeye daha meyilliydi.
Kiloya gelince, erkeklerin 5'te biri (yüzde 22'si)
kendilerinden daha zayıf partnerleri tercih ettiğini söylerken, aynı şeyi ifade
eden kadınların oranı yüzde 15 oldu.
Kadınlarınsa, erkeklere kıyasla partnerlerinin kilosuyla ilgili bir tercihleri bulunmadığını söylemeye daha meyilli olduğu tespit edildi.
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