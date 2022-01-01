Vücut kokusunda hangi bilgiler saklı?
Bilim insanlarına göre, vücut kokumuz psikolojik ve biyolojik birçok bilgi içeriyor: Peki binlerce yıldır neden bu bilgileri saklamaya çalışıyoruz?
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam
- 2022 yılı resmi tatil takvimi belli oldu
- Polis telsizinden FETÖ propagandası
- AKP'den zamlar için açıklama