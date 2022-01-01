Vücut kokusunda hangi bilgiler saklı?

Bilim insanlarına göre, vücut kokumuz psikolojik ve biyolojik birçok bilgi içeriyor: Peki binlerce yıldır neden bu bilgileri saklamaya çalışıyoruz?

BBC Türkçe
BBC Türkçe
01 Ocak 2022 Cumartesi, 17:16
Vücut kokusunda hangi bilgiler saklı?
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BBC Türkçe

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