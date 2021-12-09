İnternetin kokusu yapıldı: Fiyatı ve nasıl koktuğu ortaya çıktı

09 Aralık 2021 Perşembe, 15:43

highsnobiety



Teknolojideki hızlı gelişim, iletişimde yeni imkanların ortaya çıkışıyla birlikte internet, neredeyse çeyrek asırdır hayatımızın bir parçası.

Tüm dünyada pandemi nedeniyle evden çalışma oranlarının artması ve okulların kapanmasıyla birlikte internet kullanımı da hiç olmadığı kadar yükseldi. İnternet ve onun sağladığı araçlar artık hayatımızın yer yer vazgeçilmez unsurlarından biri.

Peki internetin bir kokusu olsaydı nasıl kokacağından hareket eden Berlin merkezli medya markası New Models, bu soruya yanıt bulmak için bir grup akademisyene, tasarımcıya, internet kullanımının tecrübeli isimlerine, kendi ekiplerine ve bir yapay zekaya tek bir soru sordu: İnternet nasıl kokuyor?

150 DOLARA SATILIYOR

Sputnik'in aktardığına göre, High Snobiety'nin parfüm uzmanları, Society of Scent ve New Models ile ortaklaşa üretilen bu parfüm, şu anda HIGHArt Museum Store'dan 150 dolara satın alınabiliyor.

15 ml'lik şişenin bilgi kısmında parfümün koku bileşenleri arasında 'ter, toprak, ucuz ve eski ofis sandalyesi ve dopamin' var.