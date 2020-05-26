Vuhan laboratuvarından yeni açıklama: Vahşi hayvan deneyleri devam etmeli

26 Mayıs 2020 Salı, 11:00

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü. Shi, “Eğer insanlığı sıradaki bulaşıcı hastalık salgınından korumak istiyorsak, doğada vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz” dedi.

CGTN kanalına röportaj veren Shi, “Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak” ifadelerini kullandı.

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Shi’nin çalıştığı Wuhan Viroloji Enstitüsü, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaların hedefinde. Geçtiğimiz haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdü.

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor. Virüsün bu laboratuvardan yayıldığına dair bugüne dek herhangi bir somut bulguya rastlanmadı.

Worldometers’ın verilerine göre dünya genelinde 5.5 milyon kişiye bulaşan corona virüsü nedeniyle 348 binden fazla insan hayatını kaybetti.