Wall Street, beklentilerin altındaki şirket bilançolarıyla rekor seviyeden düşmeye hazırlanıyor

09 Şubat 2021 Salı, 17:32

Yatırımcılar ise ABD'deki 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin Temsilciler Meclisi'nden geçirilmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Bilgisayar oyunu üreticisi Take-Two Interactive Software Inc hisseleri, şirketin çeyreklik satışlarında düşüş olduğunu açıklamasının ardından borsa açılmadan önceki işlemlerde yaklaşık %4 geriledi.

Gucci ruj üreticisi Coty Inc hisseleri ise makyaj ürünlerine olan düşük talep nedeniyle şirketin cirosunda milyonlarca dolarlık düşüş olması sonrası %2.4 geriledi.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Temsilciler Meclisi'nin mali canlandırma tasarısını yakından izlemesini bekliyor. Mecliste mali canlandırma tasarısıyla ilgili son dönemece gelinirken, Beyaz Saray, yasa yapıcıların tasarıda bazı değişiklikler yapacağını da tahmin ediyor.

TSİ ile 1656 itibariyle Dow Jones endeksi vadeli kontratları %0.17 düşerken, S&P 500 endeksi vadeli kontratları %0.15 düştü. Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları %0.19 geriledi.

Kaynak: Reuters