Washington Belediye Başkanı, 5 Aralık'ı 'Dünya Türk Kahvesi Günü’ olarak tanıdığını ilan etti

05 Aralık 2020 Cumartesi, 10:08

ABD'nin başkenti Washington D.C'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, Türk kahvesinin bilinirliğini artırmak ve kahve seven toplumları birbirine yakınlaştırmak amacıyla kurulan Turkish Coffee Lady Vakfının girişimiyle 5 Aralık'ı ''Dünya Türk Kahvesi Günü’’ olarak tanıdığını duyurdu.

Bowser, Vakıf tarafından yarın düzenlenecek Türkiye ve ABD'den katılımları kapsayan “Dünya Türk Kahvesi Günü" sanal etkinliğine resmi bir beyanname ile kutlama mesajı gönderdi.

Mesajda Bowser, Türk kahvesinin 500 yıllık bir kültüre sahip olduğuna dikkati çekerek söz konusu vakfın faaliyetlerinin toplumlar arasındaki dostluğu kültürel diplomasi ile pekiştirmeyi amaçladığını aktardı. Bowser, “Washington’da yaşayan 706 bin kişi adına, Turkish Coffee Lady Vakfına bu zengin geleneği paylaştığı ve kültürlerarası köprüler kurduğu için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak "Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanan 5 Aralık'ı resmen tanıdığını duyurdu.

Vakfın kurucusu Gizem Şalcıgil White da günde 400 milyon bardak kahve tüketilen Amerika’da Türk kahvesinin yeterince bilinmediğini belirterek "Tüm dünyaya kahve kültürünün yayılmasında büyük rol üstlenmiş olan 500 yıllık kahve kültürümüzü ve tarihsel değerini halktan halka iletişim ve gastro diplomasi aracılığıyla daha etkili şekilde anlatmamız gerekiyor." ifadelerini paylaştı.

Turkish Coffee Lady Vakfı, Türk kahvesi kültürü hakkında Amerikalıları bilgilendirmek ve Türk kahvesinin dünya tarihine kattığı değere ilişkin bilinç uyandırmak için yarın sanal ortamda özel bir etkinlik düzenleyecek.

Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek etkinlikte Türk kahvesinin tarihi ile Türk ve dünya kültürü içindeki önemine ilişkin sunumlar yapılacak. Etkinlik boyunca ayrıca evde kahve yapımı ve fal sanatı üzerine gösteriler düzenlenerek program sonunda mini bir konser verilecek.

"Dünya Türk Kahvesi Günü" sanal etkinliği 5 Aralık Cumartesi 19.00-21.00 saatlerinde https://m.youtube.com/habitatdernegi adresinden izlenebilecek.