Washington Post: ABD, Bağdat’taki büyükelçilik personelini azaltacak
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, İran'la artan gerginlik dolayısıyla Irak'taki diplomatik personelinin sayısını bir süreliğine azaltacağı Washington Post tarafından iddia edildi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, Amerikan Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada geçici bir süre Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğindeki görevlilerin sayısının azaltılacağını öne sürdü.
Habere göre ABD'li yetkililer, 3 Ocak 2020'de ABD'nin suikastı sonucu İran Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla ülkede gerginliğin artacağını öngörerek bu yönde bir karar aldı.
‘DİPLOMATİK PERSONEL GÜVENLİĞİ ANA AMACIMIZ’
ABD Dışişleri Bakanlığından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, bir bakanlık yetkilisi habere ilişkin, "Tüm dünyada görev yapan diplomatik personelimizin güvenliğini sağlamak her zaman ana amacımızdır" değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçte ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'ın görevinin başında olacağı ve büyükelçiliğin de hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.
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