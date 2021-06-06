Biden Washington Post’a yazdı: Putin ile yapacağı görüşme öncesinde kritik açıklama
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşme öncesinde Washington Post'ta bir makale kalem aldı.
Cenevre’de 16 Haziran’da yapılması planlanan Rusya-ABD zirvesine ve öncesinde Brüksel’de 14 Haziran’da planlanan NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden kritik bir açıklamada bulundu.
Washington’un Moskova ile çatışma aramadığını, aksine istikrarlı ilişkilerden yana olduğunu ifade eden Biden, aynı zamanda Avrupa’nın güvenliğine yönelik iddia edilen meydan okumalara da yanıt vermeye hazır olduğuna dikkat çekti.
MEYDAN OKUMALARINA KARŞI...
Sputnik’in aktardığına göre, Biden’in Washington Post için bu bağlamda kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi:
“Vladimir Putin ile Cenevre'de, dünyayı ABD ile aynı perspektiften gören, bağlarımızı ve ortak hedeflerimizi yenileyeceğimiz dostlar, ortaklar ve müttefiklerimizle üst düzey görüşmelerin ardından bir araya geleceğim. Rusya'nın, Ukrayna'daki saldırganlıkla başlayan Avrupa’nın güvenliğine yönelik meydan okumalarına karşı birlik olmaya devam edeceğiz.”
‘Demokratik değerleri koruma’ konusundaki kararlılığını dile getiren, ayrıca Putin ile insan hakları ve seçimlere ‘müdahale’ konularını tartışma sözü veren Biden, aynı zamanda Rusya ile ‘çatışma aramadığını’ vurguladı.
İSTİKRARLI İLİŞKİLER İSTİYORUZ
Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması’nın (START-3) uzatıldığını anımsatan ABD Başkanı, “Rusya ile stratejik istikrar ve silah kontrolü gibi konularda çalışabileceğimiz, istikrarlı ve öngörülebilir ilişkiler istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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