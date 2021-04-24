Watford yeniden İngiltere Premier Lig'e yükseldi
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Norwich City'nin ardından Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Norwich City'nin ardından Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
Ligin 44. haftasında konuk ettiği Millwall'ı 11. dakikada Ismaila Sarr'ın penaltıdan attığı golle 1-0 yenen Watford, puanını 88'e çıkararak Premier Lig'e yükselmeyi garantiledi.
İngiltere Championship'te ikinci sırada yer alan Watford, bir yıllık aranın ardından yeniden Premier Lig'de mücadele edecek.
Lider Norwich City, geçen hafta Premier Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk takım olmuştu.
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