Wayne Rooney teknik direktörlüğe başladı

15 Ocak 2021 Cuma, 20:35

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Wayne Rooney, Derby County ile sözleşme imzaladı.

Wayne Rooney futbolcu olarak katıldığı kulüpte Cocu'nun görevden alınmasıyla geçici menajer olarak takımın başında yer almıştı.

Kasım ayından bu yana geçici menajerliği yürüten Rooney ile sözleşme imzalandı. İngiliz efsane 2,5 yıllığına takımın teknik direktörlüğünü yapacak.

Uzun yıllar Manchester United forması 35 yaşındaki Roonay, Everton ve D.C. United formaları giydikten sonra Derby'ye transfer olmuştu.