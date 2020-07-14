WeAccept: Burslu Öğrenci Kabul Programı
İstanbul Kültür Üniversitesi’nden kendilerine en uygun olan bölümü seçenlere burs ödülü!
Üniversite
adaylarına yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve mesleki yönelimleri
doğrultusunda burs veren öğrenci kabul programı WeAccept başvuruları devam
ediyor.
Adaylar https://we-accept.com/
adresinden başvurularını yapabilirler.
YKS puanını değil, kişisel
özellikleri ve yetkinlikleri ödüllendiren burslu kabul programı!
WeAccept,
adayları sadece YKS sınavında elde ettikleri puan ya da başarı sırasına göre değerlendirmez.
WeAccept programı temelinde iki bacaklı bir felsefe yatıyor. Birincisi burslu
öğrenimde öğrencinin kişisel özellikleri becerileri ve yetkinliklerinin dikkate
alınarak öğrenciyi bir bütün olarak değerlendirmek, ikincisi ise öğrencinin bu
özelliklerine uygun olan bölümleri seçmesini sağlamak.
Bu hedefle adayların beceri ve
yetkinlikleri, hobileri, spor, sanat ve kültür faaliyetlerine olan ilgileri,
kariyer hedefleri dikkate alınarak adaylar kendilerine en uygun olan program
için en yüksek burs düşüncesiyle
ödüllendiriliyor.
Başvuru sistemi içerisinde yer
alan kişilik envanteri ile adayların kişilik tipi ve özellikleri ortaya
çıkarılıyor. Bu sayede adaya hangi bölümlerin daha uygun olduğu öğrenilmiş
oluyor.
Adaylar, program dahilinde
psikolojiden mühendisliğe, sağlık bilimlerinden iletişim programlarına kadar
birçok alanda başvuru yapılabiliyor.
WeAccept
Bursları Kesintisiz ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu diğer burs ve
indirimler ile birleştirilebiliyor!
WeAccept bursu ÖSYM
burslarında olduğu gibi 7 yıl boyunca kesintisiz olarak devam ediyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi
tarafından sunulan diğer burs ve indirim olanakları ile birleştirilebiliyor. Örneğin
aday üniversitenin "yüzde 15 ilk tercih indirimini" ilk tercih
kurallarına uygun bir şekilde tercih ederse bunu, WeAccept burslarına ilave
ederek alacağı burs oranını daha da arttırabilir.
WeAccept bursundan faydalanmak
için adayların, burs kazandıkları İstanbul Kültür Üniversitesi bölümlerinin
“Ücretli, %25 ve %50 İndirimli” kontenjanlarından herhangi birine yerleşmeleri
gerekiyor. Yerleştikleri kontenjanın ÖSYM bursu ne olursa olsun eğer öğrenci
WeAccept ile daha yüksek bir burs kazandıysa, kazandığı bu WeAccept bursu
geçerli hale geliyor. Örneğin Psikoloji bölümünden %50 WeAccept bursu kazanan
aday öğrenci tercih listesinde İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji %25
İndirimli programına yer verip yerleşebilir. Bu örnekte aday her ne kadar %25 indirimli bir
programa yerleşse de %50 WeAccept burslu olarak üniversiteye kaydını yaptırabilir.
Üstelik ilk tercih indirimi gibi İstanbul Kültür Üniversitesi’nin sunduğu diğer
burs ve indirimler ile de birleştirilerek bu oran daha da yükseltilebilir.
Bugüne
kadar 30 bin’in üzerinde başvuru
WeAccept
öğrenci kabul programına geçen yıl 17 bin’i aşkın başvuru oldu. Bu başvuruların
yaklaşık 8 bin’ine çeşitli oranlarda ve kişiye uygun programlarda burslar
verildi. 2020 başvuruları 13.000’in üzerinde devam etmektedir.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’ne WeAccept Bursu ile gelen öğrencilerin deneyimlerini okumak için:
https://we-accept.com/bursiyerlerimizin-sizlere-mesajlari-var
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