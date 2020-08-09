Welinton Beşiktaş için geldi
Alanyaspor'un deneyimli savunma oyuncusu Welinton Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi-.
Alanyaspor'un sol beki N'skala'yı renklerine bağlmayan Beşiktaş şimdi Güney ekibinin 2. defans oyuncusu Welinton için hızlı davrandı.
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın daveti üzerine Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geldi.
2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenilen Welinton'a 600-800 sin Avro arası bir para ödenmesi bekleniyor.
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