Welinton Beşiktaş için geldi

Alanyaspor'un deneyimli savunma oyuncusu Welinton Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi-.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2020 Pazar, 16:59
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Alanyaspor'un sol beki N'skala'yı renklerine bağlmayan Beşiktaş şimdi Güney ekibinin 2. defans oyuncusu Welinton için hızlı davrandı.

Yönetici Erdal Torunoğulları'nın daveti üzerine Welinton Beşiktaş için İstanbul'a geldi.

2 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenilen Welinton'a 600-800 sin Avro arası bir para ödenmesi bekleniyor.


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