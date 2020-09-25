Wes Anderson yeniden sete girmeye hazırlanıyor
Wes Anderson'ın yeni filminin çekimlerine 2021'in ilk yarısında başlanacak.
Yönetmen Wes Anderson, yeni filmi The French Dispath’in ardından sıradaki projesi için sete çıkmayı planlıyor. Yeni projenin 2022 itibariyle gösterime girmesi bekleniyor.
The Film Stage’in aktardığına göre, Anderson, bu sene izleyici karşısına "The French Dispatch"le (2020) çıkacaktı.
Kadrosunda Frances McDormand, Tilda Swinton, Elizabeth Moss, Bill Murray, Léa Seydoux, Timothée Chalamet ve Saoirse Ronan gibi isimlerin yer aldığı film, ilk gösterimini normal şartlarda Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirecekti. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle iptal edilen festivalin ardından, filmin seyirciyle ne zaman ve nerede buluşacağı bilinmiyor.
Disney Searchlight’ın güncellenen açıklamalarına göre film, 2021’e kadar yayınlanamayacak gibi gözükse de, nisan ayında düzenlenecek 93. Oscar Ödülleri’nde adaylar arasında yer almaya devam ediyor.
Anderson’ın yeni filminin romantik bir hikâye anlatacağı, oyuncu seçimi için halihazırda çalışmalar yürütüldüğü ve planlar arasında bir Roma çekimi de olduğu konuşuluyor. Filmin içerisine stop-motion animasyon sahnelerinin de eklenebileceği söylentiler arasında.
Kaynak: Altyazı
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