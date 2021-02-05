Wesley Sneijder'den derbiye skor tahmini

05 Şubat 2021 Cuma, 22:48

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili bir yorum da Wesley Sneijder'den geldi. Sneijder derbideki favorisini açıkladı.



6 PUANLIK MAÇ

Galatasaray'ın 21 sezon sonra Kadıköy'de kazanmasına dikkati çeken Sneijder, "Bu maçta liderle takipçisi karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe lider durumda, Galatasaray ise rakibinin 3 puan gerisinde yer alıyor. Bu yüzden 6 puanlık bir maç diyebiliriz. Kesinlikle mücadele gücü yüksek bir maç olacak" dedi.



SKOR TAHMİNİ: 1-1

Hollandalı eski futbolcu, "İki takımın da çok fazla risk almayacağını düşünüyorum. Bu sebeple düşük skorlu bir maç bekliyorum. Bu maç için benim tahminim Fenerbahçe 1-1 Galatasaray şeklinde" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın eski 10 numarası Wesley Sneijder, sarı-kırmızılı takımda 2013-17 sezonları arasında forma giydi. Sneijder Galatasaray'da 124 maçta 35 gol, 27 asist kaydetti.



Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşadı.

