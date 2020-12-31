WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak!
2 milyar yüklenme ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp’tan üzücü bir haber geldi. WhatsApp’ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Söz konusu modeller 1 Ocak 2021 itibari ile WhatsApp desteğini kaybedecek.
Popüler mesajlaşma uygulaması 2020’nin sona ermesi ile bazı akıllı telefonlara verdiği desteğe son verecek.
WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9 ve altı sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu. Android tarafında ise 4.0.3 sürümünün altı telefonlar için maalesef ki artık WhatsApp çalışmayacak.
WhatsApp güncellediği destek sayfasında iOS 9’un altındaki sürümlere sahip iPhone kullanıcılarının artık WhatsApp’ı kullanamayacağını duyurdu.
2021’den itibaren iOS9’dan daha eski sürümlere sahipseniz, akıllı telefonlarınızda WhatsApp çalışmayacak.
Ancak kullanıcılar, iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6 gibi telefon modellerine iOS 9 güncellemesini yaparlarsa WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecekler. iPhone 4S ve öncesi telefonlar ise iOS9 desteğine sahip olmadığı için WhatsApp kullanamayacak.
WhatsApp’ın 2021 yılı itibariyle kullanılamayacağı Android telefonlar ise şöyle;
HTC Desire, LG Optimus Black, Motorola Droid Razr ve Samsung Galaxy S2 gibi modeller yer alıyor.
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