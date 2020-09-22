WhatsApp, 'çoklu cihaz desteği' özelliği için harekete geçti

22 Eylül 2020 Salı, 11:26

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bilgiler ışığında WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıkmıştı.

Bugün ise sızan ekran görüntüleri ile bu özelliğin kullanıma girmeye hazır hale geldiği ortaya çıktı.

Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp iki farklı cihazdan aynı anda kullanılabilecek.

WaBetaInfo tarafından paylaşılan rapora göre, bu özellik kullanıma sunulduğunda tek hesabı 4 farklı cihazda kullanmak mümkün olacak.

Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.

Kaynak: NTV



