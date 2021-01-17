WhatsApp hesabı nasıl tamamen silinir?

17 Ocak 2021 Pazar, 16:17

Facebook’un geçtiğimiz günlerde yeni güncellediği WhatsApp kullanıcı sözleşmesi epey bir tartışmaya yol açtı. Kullanıcı verilerinin işlenmesine ve üçüncü parti şirketler ile paylaşılmasına izin vermemizi isteyen bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin ise WhatsApp hesaplarının silineceği açıklandı.

Her ne kadar WhatsApp verilerin aynı şekilde korunacağını iddia etse de birçok kullanıcı WhatsApp hesaplarını terk edip alternatif uygulamalara geçiş yapmaya başladı. Bu içeriğimizde WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp hesabını silmeden önce tüm verilerinizi nasıl yedekleyebilirsiniz?

WhatsApp hesabınızı tamamen sildiğinizde ne olur?

Tüm mesaj geçmişiniz silinir.

Tüm WhatsApp gruplarından çıkılır ve geçmiş silinir.

Google Drive yedekleri silinir.

Telefon numaranız WhatsApp hesabından ayrılır.

Telefon numaranız diğer kişilerin WhatsApp kişilerinden kaldırılır.

Diğer Facebook şirketleriyle paylaşılan verileriniz silinir.

WhatsApp hesabını silme işlemi her ne kadar WhatsApp ile paylaştığınız tüm kişisel verilerinizin ortadan kalkmasına neden oluyor gibi görünse de bazı detaylar mevcut. WhatsApp’ın FAQ sitesinde belirtilen maddelere göre WhatsApp hesabınızın silinme işlemi 90 gün sürebiliyor.

Bu 90 gün içerisinde WhatsApp, tüm verilerinizi elinde tutmaya devam ediyor, fakat bu verileri diğer şirketler ile paylaşmıyor. Ayrıca hesabınız silinse dâhi, WhatsApp kişisel bilgilerinizi yasal sebepler ve verileri koruma amacıyla elinde tutmaya devam ediyor. Yani aslında WhatsApp hesabını silerek, kendinizi WhatsApp veritabanından tamamen çıkartamıyorsunuz. Ayrıca WhatsApp hesabınızı bir kere sildiğinizde, aynı hesaba bir daha erişim sağlayamadığınızı da belirtmekte fayda var.

Bir önceki başlıkta WhatsApp hesabını silme işlemini gerçekleştirdiğinizde, Google Drive yedeklerinizin de silindiğinden bahsetmiştik. Yedekleme işlemini yaptığınızda Android bir telefon kullanıyorsanız bilgileriniz hesabınızın bağlı olduğu Google Drive’a, iPhone kullanıyorsanız iCloud’a aktarılacaktır.

Yedeklemeyi tamamladıktan sonra mevcut depolama hesabınıza girip WhatsApp yedeğinizi başka bir Google Drive hesabına veya farklı bir depolama uygulamasına aktararak, WhatsApp hesabınızı silmiş olsanız dâhi yedeklerinizi koruyabilirsiniz.

WHATSAPP HESABI TAMAMEN SİLME NASIL YAPILIR?

Webtekno'nun derlediği haberine göre izlemeni gereken adımları şu şekilde:



Android telefonlarda WhatsApp hesabını silme:

Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç noktaya tıklayın.

Adım #2: Ayarlar sekmesine tıklayın.

Adım #3: Hesap menüsüne giriş yapın.

Adım #4: Hesabımı sil butonuna basın.

Adım #5: Ülkenizi, telefon numaranızı yazın ve Hesabımı Sil butonuna basın.

iPhone’larda WhatsApp hesabını silme:

Adım #1: WhatsApp’ı açın ve sağ altta bulunan Ayarlar simgesine tıklayın.

Adım #2: Hesap menüsüne giriş yapın.

Adım #3: Hesabımı sil butonuna tıklayın.

Adım #4: Telefon numaranızı yazın ve Hesabımı sil butonuna basın.