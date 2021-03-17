WhatsApp, iOS 9 kullanan iPhone'lardan desteğini çekti
WhatsApp artık iOS 9 kullanan iPhone'lara destek vermeyecek.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca iPhone'a verdiği desteği çekiyor.
Şirket, iOS 9 işletim sistemi kullanan eski iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Bu kararla, cihazlara verilen destek de çekilmiş oldu.
NTV'nin aktardığı habere göre, yeni yıl itibariyle iOS 9'un altında çalışan telefonlara verdiği desteği bırakan WhatsApp, bu kararıyla iOS 9 için de desteğini sonlandırdı.
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı