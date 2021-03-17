WhatsApp, iOS 9 kullanan iPhone'lardan desteğini çekti

17 Mart 2021 Çarşamba, 09:37

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, milyonlarca iPhone'a verdiği desteği çekiyor.

Şirket, iOS 9 işletim sistemi kullanan eski iPhone'lara yeni güncelleme getirmeyeceğini duyurdu. Bu kararla, cihazlara verilen destek de çekilmiş oldu.

NTV'nin aktardığı habere göre, yeni yıl itibariyle iOS 9'un altında çalışan telefonlara verdiği desteği bırakan WhatsApp, bu kararıyla iOS 9 için de desteğini sonlandırdı.