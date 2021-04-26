WhatsApp sesli mesajlara yeni özellik geliyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 10:15

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a sesli mesajlar için yeni bir özellik geliyor.

WABetaInfo'nun aktardığına göre; WhatsApp, Android beta kullanıcılarına çeşitli tekrar seviyelerinde sesli mesajları dinleme imkanı getiriyor.

Sitenin, Twitter hesabında paylaştığı görsellere göre 1.0x - 1.5x - 2.0x oynatma seçeneklerinin olduğu görülüyor.

Beta sürümü kullanabilen belli gruplara sunulan özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

