WhatsApp sesli mesajlara yeni özellik geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın sesli mesaj özelliğine güncelleme geliyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a sesli mesajlar için yeni bir özellik geliyor.
WABetaInfo'nun aktardığına göre; WhatsApp, Android beta kullanıcılarına çeşitli tekrar seviyelerinde sesli mesajları dinleme imkanı getiriyor.
Sitenin, Twitter hesabında paylaştığı görsellere göre 1.0x - 1.5x - 2.0x oynatma seçeneklerinin olduğu görülüyor.
Beta sürümü kullanabilen belli gruplara sunulan özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.
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