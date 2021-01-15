WhatsApp tepkilerin ardından geri adım attı

Kullanıcılara getirilen veri paylaşma zorunluluğu tartışmaları üzerine, mesajlaşma uygulaması Whatsapp'tan yeni bir açıklama geldi. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı. Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 22:59
WhatsApp tepkilerin ardından geri adım attı
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Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp kullanıcılarını zorladığı yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelmişti.

WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılarına yasak getirmeye hazırlanıyor. Konu ile ilgili mesajlaşma platformundan yeni bir açıklama yapıldı. Güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceği açıklandı.

Yapılacak değişikliği daha iyi anlatabilmek için 15 Mayıs'a ertelendiği belirtildi.


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