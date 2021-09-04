'WhatsApp Türkiye’deki faaliyetini durdurabilir'

04 Eylül 2021 Cumartesi, 16:57

Anlık mesajlaşma, arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı gerekçesiyle, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) yapılan açıklamada, WhatsApp LLC tarafından uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Kişisel Veri Güvenliği Danışmanı Olcay Er, WhatsApp’a verilen üç aylık süreye dikkat çekti.

Er, "KVK Kurulu’nun rekor seviyede kestiği para cezasına ilave olarak, WhatsApp’a kullanıcılarını doğru metinlerle bilgilendirmesi ve veri işleme faaliyetlerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun hale getirmesi için üç ay süre verildi. Bu süre zarfında WhsatApp kararlara uymazsa KVK Kurulu alacağı ek bir kararla, WhsatApp’ın Türkiye’deki faaliyetlerini durdurabilir. WhatsApp’ın bu tehlikeyle karşı karşıya kalmaması için kullanıcılarını daha sade ve anlaşılır bir dille bilgilendirmesi, onay vermeyen kullanıcıların hesaplarının silinmemesi ve onay veren kullanıcılarının ise onaylarını istediği zaman geri çekme imkanı tanıması gerekiyor. Böylelikle anlık mesajlaşma uygulamasını kullananların verileri, kişiler tarafından onay verilmedikçe, başka uygulamalara aktarılamayacak, ürün veya hizmet pazarlaması için kullanılamayacak" değerlendirmesinde bulundu.