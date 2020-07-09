WhatsApp Web'de 'karanlık' dönemi başladı
WhatsApp Web'e karanlık mod geldi. Peki WhatsApp Web karanlık mod nasıl kullanılır? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bir kez daha platforma eklenen bir yenilik ile gündemde.
Mobil uygulamaların ardından WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Web'de de kullanıcılar artık karanlık mod özelliğini aktif hale getirebilecekler.
WhatsApp Web'de karanlık mod özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:
- WhatsApp Web üzerinden 'ayarlar' kısmına girin
- Açılan ekranda 'tema' sekmesine tıklayın
- Burada karşınıza çıkan seçeneklerden 'koyu' seçeneğini işaretleyin
Video Haberler
- İddia uğruna canından oldu
- Bu haykırış katliamın özeti gibi...
- Kan donduran olay! Hastaneye böyle geldi
- Yer: Rize... Sinirini böyle çıkardı!
- Burada ilk defa size söylüyorum deyip uyardı!
- CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken detay
- Meclis'te ortalık karıştı... Bağırma lan!
- Şile'de korkunç an!
- Kovaladığı babun az daha canından ediyordu!
- Antalya'da 2 polisi yaralayan saldırgan böyle vuruldu!