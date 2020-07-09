WhatsApp Web'de 'karanlık' dönemi başladı

09 Temmuz 2020 Perşembe, 10:35

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan ve 1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp bir kez daha platforma eklenen bir yenilik ile gündemde.

Mobil uygulamaların ardından WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Web'de de kullanıcılar artık karanlık mod özelliğini aktif hale getirebilecekler.

WhatsApp Web'de karanlık mod özelliğini aktif hale getirmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde: