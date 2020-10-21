WhatsApp Web'e yeni özellik geliyor

21 Ekim 2020 Çarşamba, 17:45

WhatsApp geliştiricileri bir süredir, anlık mesajlaşma uygulamasının web sürümü üzerinde bazı çalışmalar yürütüyorlar. Geliştirici ekip bu çalışmalarla, WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama özelliğini web sürüme de getirmiş olacaklar. WhatsApp Web'de yapılan bir güncelleme ise sesli ve görüntülü arama özelliğinin, artık çok yakında olduğunu gösteriyor.

Geliştirici ekip, WhatsApp Web'i "2.2043.7"ye yükseltti. Bu yükseltmenin kaynak kodları ise yaklaşan sesli ve görüntü arama özelliği ile ilgili yeni detayları gözler önüne serdi. Yapılan güncellemeye göre kullanıcılar, WhatsApp Web'de arama yaparken iki farklı görüntü ile karşılaşacaklar gibi duruyor. Özellik muhtemelen birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulacak.

WhatsApp Web'in son sürümünün kaynak kodlarında yer alan bilgilere göre kullanıcılar, ekranın sağ üst bölümünde bu özellik için eklenen simgeler görecekler. Bir kullanıcı, bu simgeleri kullanarak sesli ya da görüntülü arama yapabilecek. Kullanıcıya gelen bir arama isteği ise açılan bir pencere ile yanıtlanacak. Kullanıcılar, aramayı kabul ve reddetmenin yanı sıra, herhangi bir yanıt vermeden bırakabilecekler.

Kullanıcılar, arama yaparken ise biraz daha farklı bir açılır pencere ile karşılaşacaklar. Daha küçük bir boyutta tasarlanan bu açılır pencere, aranan kişinin bilgilerini içerecek. Bu sayede kullanıcılara, her iki durumda da iyi bir deneyim sunulmuş olacak.

WhatsApp, şu ana dek bu özellikle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak WhatsApp Web'in her yeni sürümü, bu özelliğin biraz daha hazır olduğunu gösteriyor. Şirket muhtemelen, daha fazla vakit kaybetmeden görüntülü ve sesli arama özelliğini WhatsApp Web'e sunacak. Kullanıcılar bu sayede, WhatsApp Web üzerinden de sesli ve görüntülü aramalar yapabilecekler. Ayrıca bir kullanıcı, bu özelliği kullanarak grup aramaları da gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Webtekno