WhatsApp yakında kullanıma sunacağı yeni özellikleri açıkladı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 10:20

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bugün 2 milyardan daha fazla kullanıcıya aktif olarak hizmet veriyor. Şirket, uygulamanın en işlevsel ve en eğlenceli hale bürünebilmesi için de elinden geleni ardına koymuyor. Şimdiyse WhatsApp geliştiricileri, bir blog yazısı hazırladılar ve uygulamanın hazır olan ve önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak olan yeni özelliklerini açıkladılar.

Sizlerle paylaştığımız haberlerimizde WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürümlerindeki yeniliklerden bahsettiğimiz oluyor. Ayrıca zaman zaman WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü sürümleriyle ilgili de yeniliklerden bahsediyoruz. İşte şimdi sizlerle paylaşacağımız bu özellikler de zaten daha önceden gördüğümüz ve beta sürümlerde yer alan yenilikler. Bu özellikler artık kullanıma hazır ve önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak.

İşte WhatsApp'a önümüzdeki haftalarda gelecek olan yeni özellikler

HAREKETLİ ÇIKARTMALAR

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde WhatsApp'ın Android beta sürümünde hareketli çıkartmalar özelliğinin göründüğünden bahsetmiştik. WhatsApp'ın açıklamalarına göre bu özellik artık hazır ve aktif edileceği günü bekliyor. Bir sohbet esnasında hareketli çıkartmalar gönderebileceğiniz bu özellik, WhatsApp deneyiminize önemli bir yenilik kazandırmış olacak.

Bugün pek çok anlık mesajlaşma uygulamasında hareketli çıkartmalara yer veriliyor. Bu çıkartmalar, çeşitli temalar üzerinde kurulmuş oluyor ve hareketli yapılarıyla eğlenceli bir deneyim yaşatıyor. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği de daha eğlenceli bir deneyim yaşamanız için geliştirildi. Bu özellik kısa bir süre sonra kullanımda olacak.

QR KOD İLE KİŞİ EKLEME

WhatsApp'ın yine beta sürümlerinde gördüğümüz başka bir özellik de QR kod ile kişi eklemeydi. Bu özellik, kullanıcıların işlerini hayli kolaylaştıracak. Oluşturulacak QR kodlar, kullanıcıların telefon numaralarının kaydedilme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Çünkü WhatsApp, bu kodlar sayesinde kişilerinize yeni birini otomatik olarak ekleyecek.

8 KİŞİ İLE VİDEO KONFERANS YAPABİLME ÖZELLİĞİNDE İYİLEŞTİRMELER

Son dönemler video konferans uygulamaları büyük bir önem kazandı ve WhatsApp geliştiricileri de bunun farkında. Hal böyle olunca da kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmayı amaçlayan şirket, WhatsApp'ta 8 kişinin aynı anda video konferans yapabilmesinin önünü açtı. Bu özellik üzerinde çalışmalarını sürdüren geliştiriciler, artık istenilen kullanıcının ekranını büyütmenize imkan tanıyacak.

KAİOS'A GELEN DURUMLAR

24 saat boyunca kalan paylaşımlar yapmak, son dönemlerin en popüler olaylarından bir tanesi. Her sosyal medya platformu ve internet mecrası da bu özelliği kendi bünyesinde hizmete sundu. WhatsApp da bir süredir "Durum" olarak isimlendirdiği bu özelliği kullanımda tutuyor. Şimdiyse KaiOS kullanıcıları, WhatsApp'ın Durum isimli özelliğinden faydalanabilecekler.

WHATSAPP WEB VE WHATSAPP MASAÜSTÜ İÇİN KARANLIK MOD

WhatsApp'ın en çok tartışılan özelliklerinden bir tanesi hiç şüphesiz karanlık moddu. Çünkü onlarca uygulamaya gelen bu popüler destek, WhatsApp için hayli gecikmişti. Neyse ki şirket, bir süre önce bu sorunun üstesinden geldi. Şimdiyse WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümleri de bu özellik desteğine kavuşmaya hazırlanıyor. Bu sayede kullanıcılar, WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü üzerinden de karanlık mod özelliğini kullanabilecekler.

Kaynak: webtekno.com