WhatsApp'a yeni özellik geldi: WhatsApp Web'de görüntülü arama
WhatsApp Web merakla beklenen görüntülü arama özelliği için adım attı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp görüntülü ve sesli konuşma özelliğini internete taşıyor. Sınırlı sayıda kullanıcıya açılan geliştirmeyle WhatsApp Web kullanıcıları da tarayıcı üzerinden görüntülü ve sesli aramalar yapabilecek.
Koronavirüs pandemisiyle evden çalışma artış gösterdi. Teknoloji şirketleri de yeni döneme uygun güncellemeleri hayata geçiriyor. Son olarak 1.5 milyardan fazla aktif kullanısı bulunan WhatsApp internet sürümü için merakla beklenen özelliği duyurdu.
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre görüntülü ve sesli arama özelliği WhatsApp Web'e geliyor. Henüz BETA aşamasında olan özellik sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Bu kullanıcılar tıpkı mobil uygulamada olduğu gibi, istedikleri kişileri WhatsApp Web üzerinden görüntülü ya da sesli arayabilecek.
Şirketten yapılan açıklamada WhatsApp Web güncellemelerinin ön planda tutulduğu belirtildi.
Web'teki özellikte aynı zamanda kulllanıcılara görüntülü konuşma esnasında başla kullanıcılarla yazışma imkanı da sağlanacak.
Kaynak: NTV
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