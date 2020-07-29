"WhatSappiens" araştırmasında çarpıcı sonuçlar: WhatsApp'ı bu yüzden kullanıyoruz

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 18:22

Prof. Dr. Levent ERASLAN koordinasyonunda, gençlerin sosyal iletişim ağı WhatsApp'ı kullanım özellik ve alışkanlıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen "WhatSappiens" araştırmasına Türkiye'den 100'ün üzerinde üniversiteden 25 bin 13 öğrenci katıldı. İnternet üzerinden yapılan çalışmada öğrencilere, WhatsApp kullanımına ilişkin sorular yöneltildi.

ARTIK HAYAL KIRIKLIĞI DA ORDAN!

Dijitalleşen dünyada 1.5 milyardan fazla insanın birbiriyle haberleşmek amacıyla kullandığı WhatsApp'ı insanlar iletişim kurmak ve düşüncelerini, duygularını veya karşı tarafa iletmek için kullanıldığı belirtilen araştırmada, kullanıcıların karşı taraftan yanıt alamadıkları ya da kendisine dönüş yapılmadığı zaman hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguları da yaşadıkları ortaya konuldu.

25 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada ise dikkat çeken sonuçlar şunlar:

GÜNDE EN AZ 2 SAAT

• Katılımcıların yarısından fazlası, günde iki saat ve daha fazla zamanı (%57,60) WhatsApp kullanarak geçiriyor. Bunun yanısıra katılımcıların beşte biri, günde beş saatten fazla WhatsApp kullanıyor.

• Katılımcıların üye olduğu WhatsApp grup sayılarına ilişkin yüzdelik dağılımı incelendiğinde katılımcıların yarısından fazlası en az 4 WhatsApp grubuna üye.

BİLGİ VE SOHBET ÖNCELİK

• Katılımcıların %60.70’i birden fazla sebeple WhatsApp’ı kullandıklarını belirtti. Bu kullanım amaçlarının başında “bilgi edinmek-vermek” ve “sohbet etmek” geliyor.

SİBER ZORBALIK BURDA DA VAR

• WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kalan kullanıcıların oranı incelendiğinde, yaklaşık olarak katılımcılardan her 13 kişiden biri WhatsApp üzerinden zorbalığa maruz kalıyor.

• WhatsApp üzerinden istismar edildiğini söyleyen kullanıcıların oranı incelendiğinde, katılımcılardan her 12 kişiden biri WhatsApp üzerinden istismar edildiği görülmektedir.

YANLIŞI YAŞAYAN 4'TE 1

• Her 4 katılımcıdan biri WhatsApp üzerinden çeşitli kazalar (yanlış kişiyle fotoğraf paylaşmak, yanlış gruplara mesaj göndermek, vb.) yaşıyor.

• Kadınlar erkeklere göre, WhatsApp’ı daha fazla “Sohbet etmek” amacıyla kullanıyor, daha fazla WhatsApp grupları bulunmakta ve WhatsApp üzerinden istismara maruz kalıyor.

• WhatsApp uygulamasını tercih etmede kadınlar için sesli, görüntülü olmasına, erkekler için ise kullanımının basit olmasını gösteriyor.

• Katılımcıların %46,60’ının “WhatsApp durum” uygulamasını sosyal mesaj verme aracı olarak görmekte ve bu anlamda içerikler paylaşıyor.

18-20 YAŞ ARASI RİSK GRUBU

• 18-20 yaş aralığındaki gençler, daha fazla WhatsApp üzerinden istismara, zorbalığa maruz kalmakta ve daha fazla WhatsApp gruplarında/biriyle mesajlaşırken bir kaza yaşıyor.

• 26 yaş ve üzeri katılımcıların diğerlerine göre, WhatsApp’ı alışveriş/ticaret yapmak ve görüntülü iletişim kurmak amacıyla WhatsApp’ı daha fazla kullandığı belirtildi.