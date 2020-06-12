WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek iki yeni özellik
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp'a iki yeni özellik ekleniyor. Kullanıcılar bir sohbetteki mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilecek ve depolama alanını yönetebilecek.
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp'a iki yeni özellik ekleniyor. Yeni özelliklerle birlikte, kullanıcılar bir sohbetteki mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilecek ve depolama alanını yönetebilecek.
TARİHE GÖRE FİLTRELEME
WhatsApp'a gelecek ilk özellik mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilme seçeneği olacak. Kullanıcılar bir tarih seçerek WhatsApp mesajlarını hızlı bir şekilde bulabilecek.
DOSYALAR SIRALANABİLECEK
İkinci özellikle ise kullanıcılar depolama alanlarını yönetebilecek. Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtrenin ekleneceği bu yeni özellikte; filtrelerden biri iletilen dosyaların aramanmasını sağlarken, diğeri büyük dosyaların görüntülenmesini sağlayacak. Dosyalar kullanıcılar tarafından eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralanabilecek.
TARİH NETLEŞMEDİ
WhatsApp'ın bu yeni özellikleri ne zaman yayına alacağı hakkında henüz herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor.
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