WhatsApp'tan kullanıcıları sevindirecek iki yeni özellik

12 Haziran 2020 Cuma, 14:17

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp'a iki yeni özellik ekleniyor. Yeni özelliklerle birlikte, kullanıcılar bir sohbetteki mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilecek ve depolama alanını yönetebilecek.



TARİHE GÖRE FİLTRELEME

WhatsApp'a gelecek ilk özellik mesajları belirli tarihlere göre filtreleyebilme seçeneği olacak. Kullanıcılar bir tarih seçerek WhatsApp mesajlarını hızlı bir şekilde bulabilecek.

DOSYALAR SIRALANABİLECEK

İkinci özellikle ise kullanıcılar depolama alanlarını yönetebilecek. Farklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtrenin ekleneceği bu yeni özellikte; filtrelerden biri iletilen dosyaların aramanmasını sağlarken, diğeri büyük dosyaların görüntülenmesini sağlayacak. Dosyalar kullanıcılar tarafından eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralanabilecek.

TARİH NETLEŞMEDİ

WhatsApp'ın bu yeni özellikleri ne zaman yayına alacağı hakkında henüz herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor.