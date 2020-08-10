WhatsApp'tan kullanıcılarına sürpriz özellik!
WhatsApp kullanan herkesi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı.
WhatsApp'ta kullanıcıların en büyük sorunlarından biri tarih oluyor. WhatsApp, çok yakında birden fazla cihazdan aynı hesabın kullanılabilmesinin önünü açacak. Şu an tek cihazda WhatsApp hesabını kullanmak isteyenler, daha fazla cihazda WhatsApp'a girebilecek. Ancak asıl bomba özellik bu değil!
WhatsApp'ta birden çok hesap özelliği aktif olduğunda sohbet yedekleme derdinden de kurtulacaksınız. Nasıl mı?
Yeni bir telefon aldığınızda WhatsApp yedeğinin yeni cihaza taşınması genelde sorunlu oluyor. Ancak bu özellik sayesinde yeni cihazınızda WhatsApp'ı aktif hale getirdiğinizde sohbet kayıtlarınız otomatik olarak yedeklenecek ve yeni cihaza aktarılacak.
Ancak bu yedekleme işlemini yaparken mutlaka WiFi açık olmak zorunda; aksi halde yedekleme söz konusu olmayacak.
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