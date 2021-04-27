Wimbledon için seyirci kararı
Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası’nda bu yıl sınırlı sayıda seyirci alınabileceği belirtildi.
All England Tennis Club tarafından yapılan açıklamada, bu yılki Wimbledon Tenis Turnuvası’nda en az yüzde 25 kapasiteyle seyirci alınmasının planlandığı ifade edildi. Açıklamada, “Bu yılki turnuvaya mümkün olduğunca çok kişinin güvenli bir şekilde katılmasını sağlamak istiyoruz. Bu düşüncenin temelinde farklı seyircileri kabul etme ve turnuvanın mali durumunu korumaya çalışmak var.” ifadeleri yer aldı.
Wimbledon geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti. Bu yıl ise turnuva 28 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
KURAL İHLALİNE DİSKALİFİYE
Times’da yer alan haberde, sporculara Wimbledon’da uygulanacak Bubble’ın dışına çıkmaları halinde 20 bin dolar para cezası verileceği ya da turnuvadan diskalifiye edilecekleri belirtildi. Ayrıca güvenlik sebebiyle top toplayıcıların sporculara havlu vermesinin yasak olacağı ifade edildi.
İngiliz tenisçi Andy Murray konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Açıkçası bir otelde kalmak istemezdim. Herkesi güvende tutmak için yapmamız gereken şey buysa sorun yok. İşimizi yapmaya devam edebilmek için en güvenli yol bu gibi gözüküyor.”
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