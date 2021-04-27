UEFA'dan, EURO 2020’ye pandemi ayarı; sayılar artacak!

UEFA Milli Takımlar Komitesi, Haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası öncesi takım kadrolarının 23 oyuncudan 26’ya çıkarılmasını tavsiye etti.

İHA
27 Nisan 2021 Salı, 15:12
UEFA'dan, EURO 2020’ye pandemi ayarı; sayılar artacak!
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UEFA Milli Takımlar Komitesi, Avrupa Şampiyonası için takım kadrolarının 23 oyuncudan 26’ya çıkarılmasını tavsiye etti.
Avrupa Şampiyonasına (EURO 2020) sayılı günler kala, UEFA Milli Takımlar Komitesi’nden kadro sayıları için UEFA’ya teklif yapıldı. Komite, koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı sorunları göz önüne alınarak, Avrupa Şampiyonası’nda 23 kişilik kadro yerine 26 kişilik oyuncu grubunun belirlenmesini tavsiye etti.


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