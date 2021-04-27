İstanbul'da atletizm rüzgarı esecek

27 Nisan 2021 Salı, 15:44

İstanbul'da senenin önemli atletizm etkinliklerinden olan "Sona Kal" isimli koşu festivali, 20 Haziran Pazar günü saat 10:00’da Maltepe Orhangazi Parkı İBB Atletizm Pisti'nde start alacak.

3.25 kilometrelik parkuru verilen süre içerisinde tamamlamaya çalışacak yarışçılar, eğer tur süresi boyunca parkuru tamamlayamazlarsa FunZone’a geçecekler ve heyecana ortak olmaya bu alanda eğlenerek devam edecekler.

Sona Kal, 18 yaşını doldurmuş ve "Koşu yapmasına engel yoktur" ibaresi bulunan sağlık raporu alan bütün katılımcılara açık olacak. Yarışmak isteyen sporcuların, sonakal.com internet sitesi üzerinden 13 Haziran 2021 saat 17:00’ye kadar kayıt olmaları gerekmekte.

3.25 kilometrelik parkurda ise tur süreleri şöyle olacak:

1. Tur: 35 dakika, başlangıç saati 10:00

2. Tur: 30 dakika, başlangıç saati 10:40

3. Tur: 25 dakika, başlangıç saati 11:15

4. Tur: 20 dakika, başlangıç saati 11:45

5. Tur: 15 dakika, başlangıç saati 12:10

6. Tur: 14 dakika, başlangıç saati 12:30

7. Tur: 13 dakika, başlangıç saati 12:49

8. Tur: (Final turu), başlangıç saati 13:10