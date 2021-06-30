Wimbledon’da Aryna Sabalenka hata yapmadı
Dünya 4 numarası Aryna Sabalenka, Wimbledon’da Katie Boulter’ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Wimbledon’da 2. turda Katie Boulter ve Aryna Sabalenka merkez kortta karşıya geldi. Maça servis kırarak başlayan Boulter, sonrasındaki iki oyunu kaybetti. İlk setteki dördüncü oyunu alarak skoru eşitleyen Boulter, beşinci oyunda servis kıramadı ve Sabalenka tekrar üstünlüğü sağladı.
Yedinci oyunda tekrar servis kıran Katie Boulter, sekizinci oyun sonunda skoru 5-3’e getirdi. İngiliz raket, 10. oyunu da alarak ilk seti kazandı ve skoru 1-0’a getirdi.
İKİNCİ SET DENGELİ BAŞLADI
Boulter, ilk setin ardından ikinci sete de servis kırarak başladı. Sonrasında Sabalenka da servis kırarak skoru eşitlerken dördüncü oyun sonunda set skoru 2-2’ye geldi. Dokuz oyunda tamamlanan ikinci sette beşinci oyunla birlikte üstünlüğü alan Sabalenka, son beş oyunun dördünü alarak set sayılarını eşitledi.
KRİTİK OYUNU KAYBETTİ
3. sette her iki isim de ilk servis kullandığı oyunu kazanırken dördüncü oyun sonunda set skoru yine 2-2’ye geldi. Beş ve altıncı oyunu kazanarak set skorunu 4-3’e getiren Sabalenka sekiz ve dokuzuncu oyunu da alarak maçı kazandı.
Boulter, üçüncü setin yedinci oyununu kazanarak skoru 4-3’e getirmişti. Sekizinci oyunda servis kırma şansını birçok kez eline geçiren İngiliz oyuncu, skoru eşitleme şansını değerlendiremedi.
Aryna Sabalenka üçüncü turda Maria Camilia Osorio Serrano- Ekaterina Alexandrova maçının galibiyle karşılaşacak.
Video Haberler
- Yüzlerce kilo ele geçirildi! Piyasaya sürülecekti
- Takı krizi, kavgaya dönüştü
- LGS birincisi Sare: Annemin emeğini ödeyemem
- Çadırkentte yangın, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
- İETT otobüsünde yılan paniği
- Kebapçıda çıkan yangın, yandaki binalara sıçradı
- Pitbullun, atı ısırdığı anlar kamerada
- Başkent'te kargo kamyonu alevlere teslim oldu
- 9 yaşındaki çocuğa pitbullun saldırdığı anlar kamerada
- Şeker sanıp yediler! 5 çocuk hastanelik oldu
En Çok Okunan Haberler
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- AKP'de sert düşüş yaşanıyor! İki parti baraj altında
- Doğu Perinçek'ten yeni Kanal İstanbul açıklaması
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Korktum ama yalnız değildim
- Üst düzey bürokrat anlattı
- Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı
- Türkiye resmen SBK'yi istedi
- Gözaltına alınan oyuncu Ayşegül Çınar'dan ilk açıklama
- Ekşioğlu'ndan zehir zemberek paylaşım