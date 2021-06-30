Wimbledon’da Aryna Sabalenka hata yapmadı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 21:04

Wimbledon’da 2. turda Katie Boulter ve Aryna Sabalenka merkez kortta karşıya geldi. Maça servis kırarak başlayan Boulter, sonrasındaki iki oyunu kaybetti. İlk setteki dördüncü oyunu alarak skoru eşitleyen Boulter, beşinci oyunda servis kıramadı ve Sabalenka tekrar üstünlüğü sağladı.

Yedinci oyunda tekrar servis kıran Katie Boulter, sekizinci oyun sonunda skoru 5-3’e getirdi. İngiliz raket, 10. oyunu da alarak ilk seti kazandı ve skoru 1-0’a getirdi.

İKİNCİ SET DENGELİ BAŞLADI

Boulter, ilk setin ardından ikinci sete de servis kırarak başladı. Sonrasında Sabalenka da servis kırarak skoru eşitlerken dördüncü oyun sonunda set skoru 2-2’ye geldi. Dokuz oyunda tamamlanan ikinci sette beşinci oyunla birlikte üstünlüğü alan Sabalenka, son beş oyunun dördünü alarak set sayılarını eşitledi.

KRİTİK OYUNU KAYBETTİ

3. sette her iki isim de ilk servis kullandığı oyunu kazanırken dördüncü oyun sonunda set skoru yine 2-2’ye geldi. Beş ve altıncı oyunu kazanarak set skorunu 4-3’e getiren Sabalenka sekiz ve dokuzuncu oyunu da alarak maçı kazandı.

Boulter, üçüncü setin yedinci oyununu kazanarak skoru 4-3’e getirmişti. Sekizinci oyunda servis kırma şansını birçok kez eline geçiren İngiliz oyuncu, skoru eşitleme şansını değerlendiremedi.

Aryna Sabalenka üçüncü turda Maria Camilia Osorio Serrano- Ekaterina Alexandrova maçının galibiyle karşılaşacak.