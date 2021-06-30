Wimbledon’da oyuncular çimden memnun değil

30 Haziran 2021 Çarşamba, 19:21

Tenis sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon, üçüncü günde oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Turnuvanın ilk iki gününde favoriler kazanırken kadınlarda dünya 8 numarası Serene Williams, Wimbledon’a ikinci turda veda etti. Amerikalı tenisçi ikinci turda Aliaksandra Sasnovich ile karşılaştığı maçta ayak bileğinden sakatlanarak turnuvadan çekildi.

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Serene Williams ve Adrian Mannarino’nun sakatlanarak turnuvadan çekilmesi sonrasında birçok oyuncu zeminin fazla kaygan olmasından şikayet etti.

Daha önce iki kez Wimbledon’da şampiyonluğa ulaşan Andy Murray sosyal medya hesabından, “Serena Williams için zor bir durum. Merkez kort aşırı derecede kaygan ve orada oynamak hiç kolay değil.” ifadelerini kullandı.

İkinci turda Roger Federer ile karşılaşan ve Serene Williams gibi sakatlanarak turnuvadan çekilen Adrian Mannarino ise şunları söyledi, “Zemin gerçekten çok kaygandı. Bu yüzden kaydım. Wimbledon'da oynamaya çok alışık değilim. Maçtan önce burada çok fazla antrenman yapamadım ama saha kesinlikle kaygan gözüküyordu. Ayaklarımı yere her bastığımda ve yön değiştirdiğimde kayıyordum.”

Turnuvada bugün merkez kortta oynanan Novak Djokovic-Kevin Anderson maçında Djokovic, 3 kez kayarak yere düştü.



