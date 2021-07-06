Wimbledon'da Aryna Sabalenka ve Angelique Kerber, yarı finalde
Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Aryna Sabalenka ve Angelique Kerber, rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Belaruslu Aryna Sabalenka ile Alman Angelique Kerber, yarı finale çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur karşı karşıya geldi. Merkez Kort'ta oynanan ve toplam bir saat 14 dakika süren mücadelede rakibinin üç kez servisini kıran Belaruslu tenisçi, korttan 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı. Sabalenka, yarı finalde 8 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova ile karşılaşacak.
Günün diğer çeyrek final maçında 25 numaralı seribaşı Alman Kerber ile 19 numaralı seribaşı Çek Karolina Muchova karşılaştı. 2018 Wimbledon şampiyonu Kerber, dört kez servis kırdığı maçı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak son dört tenisçi arasına kaldı. Kerber, yarı finalde Ashleigh Barty-Ajla Tomljanovic eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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