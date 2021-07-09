Wimbledon'da tek erkeklerde ilk finalist Matteo Berrettini
Wimbledon'da tek erkeklerde Hubert Hurkacz'ı 3-1 mağlup eden Matteo Berretini finale yükseldi.
Başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk yarı final maçında, 7 numaralı seribaşı Berrettini ile 14 numaralı seribaşı Hurkacz karşı karşıya geldi.
Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 6-0, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen 25 yaşındaki Berrettini, kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.
Wimbledon'da adını finale yazdıran ilk İtalyan sporcu olma unvanını elde eden Berrettini ayrıca, grand slam turnuvalarında 45 yıl aradan sonra final bileti alan ilk İtalyan erkek sporcu oldu. En son 1976 Fransa Açık'ta Adriano Panatta final oynamış ve ABD'li Harold Solomon'u 3-1 mağlup etmişti.
Berrettini, rakibine doğrudan puan getiren vuruşlarda 60-27, "ace"lerde ise 22-5 üstünlük sağladı.
İtalyan tenisçi, finalde Novak Djokovic-Denis Shapovalov maçının galibiyle karşılaşacak.
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