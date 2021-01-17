Windows 10'a gelen yeni güncelleme ile bir yıldır devam eden sorun çözüldü
Windows, Microsoft tarafından bu hafta yayınlanan yeni yılın ilk güncellemesiyle birlikte yaklaşık bir yıldır devam eden bir sorun çözüldü. Genel olarak güvenlik düzeltmelerine dayanan güncellemede, 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' işleminin gerçekleştirilmesini engelleyen hata da düzeltilmiş oldu.
Microsoft, Windows işletim sisteminde ortaya çıkan çeşitli hataları gidermek için düzenli olarak güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. 2021'in ilk güncellemesiyle de sistem hatalarını gidermeye çalışan Microsoft, Windows 10'a gelen son güncelleme ile birlikte geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yayınlanan bir güncelleme sonrası ortaya çıkan bir sorunu da ortadan kaldırdı.
Pek çok Windows kullanıcısı, geçtiğimiz sene Şubat ayında yayınlanan bir güncelleme sonrası 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' özelliğini kullanamamaya başlamıştı. Windows 10'un 1607'den 1909'a kadar pek çok sürümünü etkileyen bu hata, gelen yeni güncelleme ile birlikte ortadan kalktı.
Güncelleme sonrası oluşan hatadan etkilenen tüm Windows 10 sürümleri şunlardı;
Windows 10 1909 sürümü
Windows 10 1903 sürümü
Windows 10 1809 sürümü
Windows 10 Enterprise LTSC 2019
Windows 10 1803 sürümü
Windows 10 1709 sürümü
Windows 10 Enterprise LTSC 2016
Windows 10, 1607 sürümü
Microsoft, hata sonrası güncellemeyi geri çekmek zorunda kalmıştı:
WebTekno'nun haberine göre, Şubat 2020'de yayınlanan ve 'Bu Bilgisayarı Sıfırla' işleminin yapılmasını engelleyen hata sonrası Microsoft, Windows 10 güncellemesini geri çekmek durumunda kalmış ve bilgisayarını güncelleyenlerin de Ayarlar menüsünden güncellemeyi kaldırmalarını tavsiye etmişti.
Kullanıcıların birkaç basit adımla bilgisayarlarını sıfırlamalarına olanak sağlayan 'Bu Bilgisayarı Sıfırla', yeni güncelleme ile birlikte yeniden sorunsuz çalışacak. Windows güncellemelerini düzenli olarak yaparak siz de işletim sisteminizin hem en 'güvenli' hem de en stabil çalışan halini kullanabilirsiniz.
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