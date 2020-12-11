Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu

Windows üzerinde bulunan bilgisayar kısayolları olan ALT + TAB ve CTRL + ALT + F4 tuşlarına da bilinmesi gerekenler nedir? İşte Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu...

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 13:28
Windows kullananlar için 200 klavye kısayolu
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Windows kısayol tuşları

  • Genel kısayollar
  • Windows tuşu kısayolları
  • İletişim Kutusu kısayolları
  • Dosya Gezgini kısayolları
  • Görev Çubuğu kısayolları
  • Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları
  • Büyüteç kısayolları
  • Ekran Okuyucusu kısayolları
  • Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları
  • Yardım görüntüleyicisi kısayolları
  • Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları

Yukarıda belirtilen kısayolların bazıları Windows 8’den önceki Windows sürümlerinde çalışmayabilir. Bazıları ise Windows’a yeni eklenmiş kısayollar.

Genel klavye kısayol tuşları:

  • F1 = Yardımı görüntüle
  • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
  • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
  • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
  • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
  • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
  • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
  • ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır
  • ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
  • ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
  • ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
  • ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
  • ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
  • ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
  • ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
  • ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
  • ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler
  • CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
  • CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
  • CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
  • CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
  • CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler
  • CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
  • CTRL + X = Seçili öğeyi keser
  • CTRL + Z = Bir işlemi geri alır
  • CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar
  • CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti (-) = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
  • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
  • CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
  • CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
  • CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
  • CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
  • CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
  • CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
  • CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
  • CTRL + ESC = Başlat ekranını açar
  • CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
  • CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
  • Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
  • Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu'na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

  • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
  • Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
  • Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
  • Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler
  • Windows tuşu + E = Dosya Gezgini’ni açar
  • Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
  • Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
  • Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür
  • Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar
  • Windows tuşu + R = Çalıştır’ı açar
  • Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
  • Windows tuşu + T = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
  • Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
  • Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar
  • Windows tuşu + W = Kalem’i açar
  • Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
  • Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
  • Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
  • Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
  • Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul’u açar
  • Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
  • Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
  • Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
  • Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
  • Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
  • Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
  • Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler
  • Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
  • Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
  • Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
  • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
  • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
  • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
  • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
  • Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
  • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
  • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
  • Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
  • Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
  • Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
  • Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
  • Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
  • Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
  • Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar
  • Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
  • Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
  • Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti (-) = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
  • Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

  • F1 = Yardım’ı açar
  • F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
  • CTRL + TAB = Sekmeler arasında ileri gider
  • CTRL + Shift + TAB = Sekmeler arasında geri gider
  • CTRL + Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
  • TAB = Seçenekler arasında ileri gider
  • Shift + TAB = Seçenekler arasında geri gider
  • ALT + Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
  • Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
  • Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
  • Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

Dosya Gezgini kısayolları:

  • ALT + D = Adres çubuğunu seçer
  • CTRL + E = Arama kutusunu seçer
  • CTRL + F = Arama kutusunu seçer
  • CTRL + N = Yeni bir pencere açar
  • CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır
  • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
  • CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
  • CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur
  • Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
  • Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
  • Num Lock + eksi işareti (-) = Seçili klasörü daraltır
  • ALT + P = Önizleme panelini görüntüler
  • ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
  • ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
  • ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
  • ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
  • Backspace = Önceki klasörü görüntüler
  • Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
  • Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
  • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
  • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
  • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür

Görev çubuğu kısayolları:

  • Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar
  • CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar
  • Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir
  • Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir
  • CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları:

  • Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır
  • Sol ALT + Sol Shift + Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır
  • Sol ALT + Sol Shift + Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır
  • Shift’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır
  • Num Lock’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır
  • Windows tuşu + U = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar

Kaynak: webtekno.com


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